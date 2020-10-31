AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
31.10.2020 13:15
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.
Turgut Özal Bulvarı'nda AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışıyor.
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