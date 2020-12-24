Atilla Saral bu kez Londra'da mahsur kaldı
24.12.2020 08:14
Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı.
Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı. Saral bu kez Londra'da mahsur kaldı. Bir süre önce ailesini görmek için İngiltere'ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye'ye geri dönemedi.
"Bu seferki kısıtlamaya Londra'da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim" diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında bilgi de verdi: "Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor."
Son Dakika İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti Kadıköy'de yanan aracın içinde 2 kişinin cesedi bulundu Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar İşgalden kurtarılan kenti ziyaret eden Aliyev gözlerine inanamadı: Bu görüntüler tazminat davasında kanıt olacak Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı