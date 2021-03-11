BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

11.03.2021 13:26

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in ifadesinde sokakta mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklarla ilgili birçok kez video çektiğini, bu şekilde yaşayan çocuklar için sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiğini, suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.

"ANNE, OĞLUNUN PSİKOLOJİSİNİN BOZULDUĞUNU BELİRTTİ"

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.B.K.'nin ailesi olan müştekilerin esnaf oldukları, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları mağdurun videoda belirtildiği şekilde sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı belirtildi. Şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in mağdur çocuğun annesi Semra K.'nin yanına gelerek oğlunu video çekiminde kullanmak istediğini söylediği, Semra K.'nin de oğlunun bu şekilde mağdur çocuk kimliği altında kullanılacağını bilmediği, oğlunun sosyal mercilerde yayınlanan videolara düşkün olması ve kendisinin de oyuncu olmak istediğini bildiğinden iyi niyetli bir şekilde izin verdiği anlatıldı. Annenin daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını beyan ettiği iddianamede kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in ifadesine de yer verildi. Fariz Bakhshaliyev, sokakta yaşayan, mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklarla ilgili birçok kez video çekip sosyal medyada yayınladığını, bu şekilde yaşayan çocuklar için sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiğini belirtti. Fariz Bakhshaliyev, suç işleme kastının bulunmadığını, yaşanan olayın tamamen kurgu olduğunu, mağdur çocuğun gerçekte mendil ve su satarak yaşamını sürdüren bir çocuk olmadığını söyleyerek, suçları kabul etmedi.

"TOPLUMSAL İNFİAL OLUŞTURMAK KASTIYLA HAREKET ETMEK SURETİYLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

İddianamede Bakhshaliyev'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu alenen işlediği belirtilerek, şüphelinin toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle, toplumsal infial oluşturmak kastıyla hareket etmek suretiyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin çektiği videonun altına "İşte ekmek almak için su almak için falan" şeklinde aşağılayıcı ifadeler bulunduğu hatırlatıldı. İddianamede 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi talep edilen şüpheli Fariz Bakhshaliyev önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.K. (9) yanına gelerek 'açım' diyen Fariz Bakhshaliyev'e 10 lira veriyordu. Videonun sosyal medyada çok konuşulmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Fariz Bakhshaliyev adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Azerbaycan, Youtuber, Bağcılar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUKLA İLGİLİ VİDEOSU KURGU ÇIKAN YOUTUBER'A 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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