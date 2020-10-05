Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da gündüz vakti marketten dışarıya çağırdığı şahsı kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs, Tuzla'da polise teslim oldu. Şüphelinin şahsı eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi.

Olay, Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ö.D. isimli şahıs, eski market çalışanı 31 yaşındaki İ.Ö'yü marketten dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İ.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı. Market çalışanı İ.Ö.'yü kurşun yağmuruna tutan Ö.D., olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaydan sonra şüpheli Ö.D., silahıyla birlikte Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan ilk sorguda Ö.D'nin İ.Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL