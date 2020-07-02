- Bakan Çavuşoğlu: "Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor" - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: " Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor"

BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği basın toplantısında "Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Açıklamalarında Libya konusuna değinen Çavuşoğlu, "Bugün hepimiz için önemli bir sorun Libya. Libya'da da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm, siyasi çözümdür. Ama bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'in olduğunu gördük ve net bir şekilde Berlin'de gördük. Belin Konferansı'nın başarısı için Türkiye olarak tüm hazırlık toplantılarının yanında ateşkesin tesis edilmesi konusunda özellikle Sarrac yönetiminin de ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik Türkiye olarak" dedi.

"En iyi çözüm siyasi çözümdür"

" Berlin Konferansı'nda neler olduğunu bu konuda en çok çaba sarf eden dostum Heiko ve Sayın Şansölye Merkel gördüler yani Hafter'in olumsuz tutumu" diyen Çavuşoğlu, "Şu anda geldiğimiz noktada da yanı şeyi söylüyoruz. En iyi çözüm siyasi çözümdür. Bir an önce ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Ateşkesin bu sefer kalıcı, bağlayıcı olması gerekiyor ve bunun için de meşru yönetimin tabi bazı şartları var ve sonuç odaklı bir siyasi süreçli yol haritasının da ortaya konulması lazım ki bu ateşkes kalıcı olsun. İşte tüm bu konularda, biraz önce de söyledim, Almanya ile dostum Heiko ile ve diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Buna Fransa da dahil. Yeter ki hepimiz meşruiyetten yana olalım. Yeter ki darbecileri desteklemeyelim ve Libya'nın bölünmesine karşı olalım. Burada NATO'nun endişelerini de bizim iyi anlamamız lazım ve bu endişeleri de karşılayacak bir istikrara, huzura Libya'yı kavuşturmamız gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Turizm önemli bir sektör ve bugün bunu da enine boyuna ele aldık. Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız muhataplarıyla da verilerle birlikte bu konuyu ele alacak. Biz güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi. Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Tüm tedbirlerimizi aldık ve tüm tesislerimiz, havaalanları, transferler, oteller dahil hepsi de Almanya firmaları tarafından sertifika edildi ve denetimini de onlar yapacak. Almanya'dan uzmanlardan oluşan bir heyeti de çok önceden davet etmiştik. Zaten uçuşlar başladı şu an da 11 Haziran itibari ile 8 şehre Türk Hava Yolları uçuyor. Yine özel şirketlerimiz uçmaya başladı"

"Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor"

Turistlerin de yavaş yavaş gelmeye başladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Ama tabi burada önemli olan Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Objektif veriler çerçevesinde geçirmesi lazım. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Burada sadece bizim sektörümüz değil, Alman turizm sektörü için de çok önemli. Seyahat acenteleri, Türkiye'de çok sayıda Alman şirketlerin oteller var. Antalya Havaalanını Frapord Trük firması ortağıyla beraber işletiyor. İç içe geçmiş bir durumda. Dolayısıyla objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor ve biz son rakamları da bugün Heiko'ya verdik, arkadaşlarımız da muhataplarına verecek. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması lazım" açıklamalarını yaptı.

"AB listesinin de objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sağlık konusunda dünyada en iyilerinden birisi Almanya, bir tanesi Türkiye. Dünya Sağlık Örgütü de zaten hakkını teslim ediyor. Almanya'da, dünyada basın kuruluşları Türkiye'nin bu anlamdaki başarısını takdir ediyor. AB listesinin de objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var, Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Sağlık konularında siyasi saiklerle bir ülkenin lehine ya da aleyhine karar almak bizleri yanıltabilir ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya döndüler. Ben inanıyorum ki bugünkü faydalı görüşmemizden sonra bu konuda daha böyle samimi bir ortamda verilerimiz şeffaf, AB ile de paylaşıyoruz, güncel veriler herkesle paylaşılıyor. Bu konudaki kararları birlikte alacağız. Sektör önemli, turizm önemli ama hepimiz için en önemli olan şey insanlarımızın sağlığıdır. Bizim açımızdan Türk vatandaşı ile Alman vatandaşının başka bir ülke vatandaşının arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli. Bunu da temin etmek için tedbirlerimizi aldık. Hazırız ve inşallah yakın zamanda Almanya'dan ve diğer ülkelerden de turistleri ülkemizde huzur içinde ağırlayacağız"