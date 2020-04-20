Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılış töreninde konuştu. Bakan Koca, "Şehir hastanemiz bütünüyle tam olarak 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir" dedi.



Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Açılış nedeniyle hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı.



"Enerji ihtiyacının yüzde 50'sini kendisi karşılamakta"



Açılış töreninde video konferans ile hastaneyi tanıtan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemiz 789 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 171 bin peyzaj alanına sahip. Hastanenin 145 bin metrekare oturum alanı mevcut. Toplam kapalı alanı 1 milyon 21 bin metrekaredir. Hastanemiz birçok sayıda lojistik mekanları bulundurmakta ve 1 milyon metrekare kapalı alanın 304 bin metrekaresi medikal alanı oluşturmaktadır. Toplam 8 bin 134 otopark kapasitesi bulunmaktadır. Toplamda 725 muayene odası 2 bin 682 hasta yatağı bulunmaktadır. Bu hasta yatakları her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilecek yataklardır. 28 doğum salonu, 90 ameliyathanesi, yeni doğan ve erişkin toplam 426 yoğun bakım yatağı mevcut. Hastanemizde enerji ihtiyacının yüzde 50'sini kendisi karşılamakta, yağmur suları depolanarak peyzajda kullanılabilmektedir. Enerji ve çevre dostu tasarımla inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Tüm kampüsümüz 3 bin 466 kamerasıyla izlenmesi sağlanmaktadır"



Sancaktepe ve Başakşehir'de devreye girecek iki şehir hastanesinin İstanbul'un sağlık üsleri olacağını belirten Bakan Koca, "Asya ve Avrupa'nın kavşak noktasındaki stratejik konumu ile dünyanın sayılı büyük şehirlerden olan İstanbulumuz, şehir hastanelerimizle birlikte dünyanın sağlık altyapısı bakımından en önde gelen şehri olacaktır. Tüm kampüsümüz 3 bin 466 kamerasıyla izlenmesi sağlanmaktadır. Hastane tam otomasyon özelliğine sahip akıllı bina sistemi ile de donatılmıştır" şeklinde konuştu.



"Şehir hastanemiz bütünüyle tam olarak 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir"



Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 8 ayrı branş hastanesi bulunduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Kampüsümüz Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Ortopedi Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanelerimizden oluşmakta. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. 2 bin 68 deprem izolatörünün kullanıldığı tek blokta en büyük yapı olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz bütünüyle tam olarak 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Bu salgın mücadelemizde bizim en büyük limanlarımızdan biri şehir hastanelerimiz olmuştur. Şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracı ile nakledilerek getirilmesi planladı. Bugün için 155 yoğun bakım yatağı ile birlikte bin 35 nitelikli yatağı katmış bulunuyoruz" diye konuştu.



Hastanenin plazma tedavisine yönelik alt yapıya da sahip olduğunu vurgulayan Bakan Koca, bu sayede korona virüs ile mücadelenin etkin şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti. Koca, "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibariyle üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Şuan 100 adet. Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık. Siparişini erken dönemde vermiş olduk. Üretimi daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL