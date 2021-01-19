Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor - Son Dakika

Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor
19.01.2021 10:47
Bingöl, Mardin ve Batman'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 4 gündür etkili olan kar yağışı dolaysıyla 281 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi geçerken, ilçe merkezinde 70 santimetreye ulaştı. Zaman zaman yerini tipiye bırakan kar yağışı, yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ile İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açılan yollar, saatler sonra yeniden ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, Erzurum Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
MARDİN DİYARBAKIR KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışı dolayısıyla Mardin Diyarbakır
kara yolu, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için başlatılan çalışma sürüyor. Mardin'de kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
YAĞIŞLAR KAYA PARÇASININ DÜŞMESİNE SEBEP OLDU Batman
'ın Sason
ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince
köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği
Şantiye Şefi Salih Yıldız
, ekiplerle hemen müdahale ederek yolu ulaşıma açtıklarını bildirdi.
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