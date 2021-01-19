Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi geçerken, ilçe merkezinde 70 santimetreye ulaştı. Zaman zaman yerini tipiye bırakan kar yağışı, yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ile İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açılan yollar, saatler sonra yeniden ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, Erzurum Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

MARDİN DİYARBAKIR KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

YAĞIŞLAR KAYA PARÇASININ DÜŞMESİNE SEBEP OLDU