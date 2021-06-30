Üye Girişi
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4) - Son Dakika

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4)

30.06.2021 19:33
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını tüm görüşmelerde vurguladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını tüm görüşmelerde vurguladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Bir gazetecinin "Suriye ve Libya ekseninde son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini" sorması üzerine Çavuşoğlu, iki ülkede de Rusya ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Libya konusunda çabalarının Moskova'da bir netice getirmediğini anlatan Çavuşoğlu, bu durumun Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamaması sebebiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Berlin Konferansı'na giden süreçte iki ülkenin önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Şimdi önemli bir fırsat var. Yeni bir geçici hükümet var. Başkanlık konseyi var. Hiç kimsenin rekabet etmesi gereken bir sebep yok. Libya için atılması gereken adımlar var. Şu andaki geçici yönetimlerin, ülkeyi yeni bir seçime götürünceye kadar Libya halkının ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu konuda destek olmamız gerekiyor. Ayrıca kurumların özellikle de güvenlikle ilgili kurumların yeniden birleştirilmesi konusunda adımların atılması gerekiyor. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımız da bu amaçla ciddi katkı sağlıyor. Şu andaki yönetim tüm Libya'ya, güney dahil ulaşmak istiyor."

"Suriye'de en etkili mekanizma Astana formatı"

Suriye'de de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'nin de sınır, toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu tüm görüşmelerimizde vurguluyoruz. Bunun için de siyasi süreci canlandırmamız gerekiyor. Şu anda en etkili mekanizma birlikte kurduğumuz İran'ın da dahil olduğu Astana formatıdır. Gelecek hafta arkadaşlarımız yine Nur Sultan'da bu formatta bir araya gelecekler. Orada görüşülmesi gereken bazı konuları da bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Astana süreci sayesinde canlandırdığımız, başlattığımız anayasa komisyonu toplantısının altıncı turu da sonuç odaklı olması lazım. Rejim, muhalifler ve sivil toplumun yeni bir anayasa yazım çalışmalarına artık başlaması gerekiyor. Bunun neticesinde de tabii ülkenin bir seçim ile birliğinin tesis edilmesi gerekiyor. "

Suriye'nin sınır bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerinden ülkenin temizlenmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, DAEŞ'i etkin bir mücadeleyle yendiklerini dile getirdi.

Ancak YPG/ PKK terör örgütünün ayrılıkçı gündemine devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, ülkede hala yabancı terörist savaşçıların mevcut olduğuna işaret etti.

-"BM Güvenlik Konseyi kararın uzatılması gerekiyor"

Ülkenin bunlardan temizlenmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor şartlarda yaşayan Suriyeliler var. Bu insani bir konudur, siyasi bir konu değil. İnsani yardımların da kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Türkiye'de 3,6 milyonu Suriyeli 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Uluslararası toplumun verdiği destek ortada. Yaklaşık 5 milyon Suriyeliye de Türkiye üzerinden gerek Türkiye'nin gerek uluslararası toplumun gerek BM'nin yardımlarının ulaştırılmasını temin ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de BM'nin Güvenlik Konseyi kararıyla Cilvegözü Sınır Kapısı. Bu sınır kapısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararın uzatılması gerekiyor. Bu konuda da Rusya'nın çekincelerini aşmak için neler yapabiliriz? İnsani yardım olduğu için bunu siyasallaştırmadan birlikte nasıl çalışabiliriz? Sadece Rusya ile değil ilgili BM Güvenlik Konseyi ülkeleriyle de görüşüyoruz. Bu güvenli bölgeler ve ülkedeki huzur arttıkça, tüm Suriyeliler komşudaki ülkelerdeki Suriyelilerin de geri dönmesi için tüm uluslararası toplumla birlikte gereken adımları atmamız gerekiyor. 430 binden fazla Suriyeli Türkiye'den güvenli bölgelere döndü. Biz Rusya ile bu amaçla birlikte çalışmaya devam edeceğiz diğer ortaklarımızla beraber."

(Bitti)

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4)
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4)

Suriye, Libya, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4) - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi 20:20 Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti 19:40 Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek 17:50 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek         
20:21
Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı         
20:13
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak         
18:03
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama         
17:14
Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı         
16:36
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 20:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement