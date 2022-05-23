Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum"