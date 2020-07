Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya tepkisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayasofya'ın ibadete açılmasına ilişkin olarak, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam tarihi boyunca cami yaptırmanın önemini vurgulayarak, "Camiler hiçbir çıkar kazanç şöhret beklentisi olmaksızın sadece ve sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Bizim medeniyetimizde camiler Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan beri kulluğumuz sembolleridir. Rabbimiz camileri Allah'ın adı anılan, sabah akşam tespih edilip namaz kılınan evler olarak tarif ediyor. Müslümanlar dünyanı her köşesinde Peygamberimizin 'Kim Allah rızası içini mescit yaptırırsa, Allah da bunun karşılığında o kişiye cennetten köşk ihsan eder' müjdesine nail olmak için asırlardın cami inşa ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında yükselen her cami, bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidedir. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi ile birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içinde inşa edilen selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başındadır" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda dünya ülkelerine tepki gösteren Erdoğan, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Türkiye her dinden her inançtan vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Halihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat'daki demir kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi destek verdik. Ayrıca geçmişi günümüzden 11 bin yıl öncesine uzanan ve insanları ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbeklitepe başta olmak üzere faklı dönemlere ve medeniyetlere ait binlerce tarihi ibadet mekanına sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadetlerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarında dolayı hayatlarına kast edilmesi dahil her tülü baskına maruz kalıyor. Asıl bakılması gerek yer burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak camiye Barbaros Hayrettin Paşa isminin verileceğini de açıkladı.

(Doğancan Cesur/İHA)