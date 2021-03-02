Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır."

Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme metnini, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde ülkemize kazandırmanın, tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz."