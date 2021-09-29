Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 17.00'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

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