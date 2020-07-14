Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki incelemeleri sırasında 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan görüşmede baba Dursun Acar'a, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir" dedi. Baba Dursun Acar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Anne Fatma Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisine teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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