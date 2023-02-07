Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 48 saat süreyle özel araç girişi durduruldu - Son Dakika
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Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 48 saat süreyle özel araç girişi durduruldu

07.02.2023 12:31

Türkiye'yi vuran depremlerin ardından son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat süreyle görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısında konuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419'a yükseldiğini belirten Oktay, yaralı sayısının ise 20 bin 534 yükseldiğini açıkladı.

3 İLDE ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

Kara yollarındaki duruma dikkat çeken Oktay, "Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Kayseri-Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyunca devam etti. Fakat zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi afetle mücadele eden ekiplerimizin ve araçlarımızın sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmesi için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a özel araç girişi durduruldu

"12 BİN 181 ARAMA KURTARMA PERSONELİ MEVCUT"

Oktay'ın açıklamalarından satır başları: "Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu diğer bölgelerimizde de tipinin de yoğun olduğu bölgeler yolların kapanması hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi. Arama kurtarma sayıları itibarıyla an itibarıyla tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Maraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça iyi durumda.

Diğer illerimizde arama kurtarma çerçevesinde 239 sağlıkla ilgili 946 ambulans, 939 UMKE timi ve ambulans uçaklar ve bin 947 UMKE personeli ile toplam 4 bin 785'te sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Sahada fiilen 24 bin 443 personelimiz görev yapıyor. 4 bin 191 iş makinamız sahada arama kurtarma ekiplerimizle faaliyet halindedir. Özellikle vinç ihtiyacı çerçevesinde çok ciddi bir yol alındı sahada.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a özel araç girişi durduruldu

"HAVA ARAÇLARINI KULLANMA ŞANSIMIZ ARTTI"

Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibarıyla arttı. 6 adet A-400M, 6 adet C-130, 19 adet CN-235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter. Özellikle şu anda Adana yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline gelmiş durumda. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri açısından bu ekipleri çok hızlı şekilde Hatay, Maraş ve Adıyaman'a bu üç ilimiz başta olmak üzere sevk ediyoruz. Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen sahada. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Çek, Fransa, Hollanda, Malta, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Tatar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz. 3 bin 294 personel ve yine 9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a özel araç girişi durduruldu

"HASTA SEVKİYATI YAPIYORUZ"

Hastanelerimizden sağlık ekiplerimizden bahsetmiştim. Özellikle dün bahsettiğimiz hastanelerimizde hasar boyutunda bir değişme yok. Dolayısıyla yine sahra hastanelerimiz de mevcut. Bu hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatını yapıyoruz. Barınmada yine tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri ve yastık çarşaf setleri hem AFAD'ın depolarında bulunanlar, gerek Kızılay'ın depolarında bulunanlar gerekse STK ve yerel yönetimlerce yapılan yardımlar bunlar sahaya iletilmeye çalışılmakta. Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibarıyla da buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini, pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmıştı. Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin 512 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 79 bin kişi toplamda da 380 bin kişi afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta."

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Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 48 saat süreyle özel araç girişi durduruldu - Son Dakika


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