DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET

-Yanındaki kadını öldürüp, köprüden atladı

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

ARAÇ ASAYİŞ ŞUBE OTOPARKINDA İNCELENDİ

Yaralı motosiklet sürücüsü Özaraslan hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'ki asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Kapalı otoparka çekilen araçta inceleme yapan polis ekipleri incelemelerin ardından Alça'nın cesedini cenaze aracına koydu. Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Alça'nın boğazından ve göğsünden bıçaklandığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR AÇIKLARINDA BULUNDU

Üsküdar açıklarında bulunan Mehmet Keleş'in cesedi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Keleş'in cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

19 SUÇ KAYDI

İntihar eden Mehmet Keleş'in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 adet şüpheli kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Aracın köprü üstündeki fotoğrafı

Görüntü dökümü:

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-Köprüden detaylar

-Köprünün üstündeki polis araçları

-Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntü

-Cenaze aracı

-Alça'nın içinde bulunduğu tabut

-Delil torbalarını taşıyan polisler

-Ambulanslardan görüntü

-Polislerin incelemeleri

-Keleş'in cesedi

-Alça'nın fotoğrafı

-Keleş'in fotoğrafı

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2- ERDOĞAN: VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ

-"31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de Allah rahmet eylesin, bütün yakınlarına sabırlar diliyoruz, milletimiz başı sağ olsun, ama öbür tarafta 1.607 yaralı çıkarıldı buralardan. Bunların 1.503'ü taburcu edildi, 104'ünün tedavisi devam ediyor. Onları da hastanede ziyaret etme imkanım oldu. Hastane ziyaretinde de kendilerinin ilgi, alakadan mutluluğunu gördük. Bu da bizi ayrıca memnun etti"

-"İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır"

-"Malatya için hangi mahallede binaların hasarları ne durumdadır, Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntılar var, oralardaki binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmalarını başlatacağız"

-"Şansölye Merkel'e de söyledim. 'Bakın' dedim 'şımartıyorsunuz', kendisi de kabul ediyor. Şımarttığınız bu darbeci adam ne yazık ki Libya'da bir bölünmeye ve Libya'da sürekli olarak ateşkes ihlallerine neden oluyor"

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'daki depreme ilişkin, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece saat 20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece saat 20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN TÜM TEDBİRLER SÜRATLE ALINMIŞTIR"

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan ve devletin deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşların yanına koştuğunu söyleyen Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU BÜYÜK FELAKETİN YARALARINI BİRLİK, BERABERLİK VE KENETLENME İÇİNDE SARMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Dün Elazığ ve Malatya'ya giderek çalışmaları yerinden izlediğini ve yaralıları ziyaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkan Yardımcısı Fuat Bey, Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Hanımla birlikte orada olduk. Bunun yanında gerek Kızılay, gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"CEZAYİR İLE 5 ASRA DAYALI TARİHİ BAĞLARA SAHİBİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarının da davetleri üzerine 26-28 Ocak 2020 tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve Senegali kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini, seyahatine bakanların, milletvekillerinin ve farklı firmalardan özel sektör temsilcilerinin de eşlik edeceğini söyledi. Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir ile 5 asra dayalı tarihi bağlara sahip olduklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin 2006'daki ziyareti sırasında imzaladıkları dostluk ve iş birliği anlaşması temelinde her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Erdoğan, Tebbun'un göreve gelmesinin ardından Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmesinin seyahate ayrı bir önem kazandırdığını söyleyerek, "Sayın Tebbun ile Berlin sürecindeki zirvede bir arada olduk. Orada da ikili görüşmelerimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatımız da olacak. 3,5 milyar dolarlık miktarla dış yatırımcılar arasında ilk sırada bulunduğumuz Cezayir'de inşallah bir de iş forumu düzenleyeceğiz. Görüşmelerimizde aynı zamanda başta Libya olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız" dedi.

"ÜLKEMİZDEN GAMBİYA'YA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE YAPILACAK İLK RESMİ ZİYARET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in ardından 27 Ocak Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğini söyleyerek, "Bu ziyarete ülkemizden Gambiya'ya cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması bakımından ayrı bir önem atfediyorum. Gambiya halkı 26 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen seçimlerle demokrasi yolundaki iradesini ortaya koymuş, yeni bir döneme girmiştir. Seçim sürecinin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması diğer Afrika ülkeleri için de emsal teşkil etmiştir. Gambiya bizim için Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir konuma sahiptir. Gambiya ile ilişkilerimizi ticaret ve turizm başta olmak üzere her alanda geliştirmek istiyoruz" dedi.

Gambiya'nın ardından Senegal'e geçeceğini söyleyen Erdoğan, "Bölgesinde istikrar abidesi olan Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile çok yakın dostluğumuz var. Kendisiyle gerek yüz yüze gerekse telefonda sürekli irtibat halindeyiz. Firmalarımız bu ülkede havalimanı gibi pek çok büyük projeye imza atmıştır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. İnşallah bu ziyaretimizde hem yatırımları hem de gündemimizdeki diğer meseleleri görüşme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

"AFRİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, Afrika Kıtası ile kökleri 10. yüzyıla varan ilişkilerin olduğuna işaret ederek, "Dostlarımızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız. 2008 ve 2014 yılında düzenlediğimiz Türkiye-Afrika ortaklık zirveleriyle kıtayla iş birliğimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Çabalarımız neticesinde son 17 yılda Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

2003'ten bu yana yürüttükleri Afrika açılım politikasını çok yönlü, çok boyutlu şekilde geliştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin üçüncüsünü bu senenin nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlemek istiyoruz. Zirve tarihinin tespitiyle ilgili Afrika birliği nezdinde temaslarımız devam ediyor. Şubat ayının ikinci haftasında kesin bir kararın verilmiş olmasını ümit ediyoruz. İş adamlarımızla yürüttükleri projelerle Afrika'nın kalkınmasına katkı sunarken, aynı zamanda kıtanın alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli rol oynuyorlar. Karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan temelinde Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Her zaman söylediğimiz gibi 'gitmediğin yer senin değildir.' Şayet biz de ülkemizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, ticaretimizi artırmak istiyorsak, 'yakın', 'uzak' demeden her yere gidecek, tüm ülkelerle bağlarımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu anlayışla, önümüzdeki dönemde gönül coğrafyamızın farklı köşeleriyle irtibatlarımızı yenilemeyi sürdüreceğiz. Ziyaretlerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

"HASAR TESPİTİNİ YAPIP SÜRATLE YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde hasarlı binalar için de çalışma yürütülüp yürütülmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "İlk etapta zaten hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Malatya için hangi mahallede binaların hasarları ne durumdadır, Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntılar var, oralardaki binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmalarını başlatacağız. Bunların içerisinde yıkılması gerekenler varsa onları da yıkmak durumundayız" dedi.

Dün akşam Malatya'da 5,1 şiddetinde bir sarsıntıya şahit olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeye lüksümüz yok, gecikemeyiz, geciktiremeyiz. Şu anda 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada. Bakanlarımız orada tüm ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarla ilgili soruya Erdoğan, "Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca. Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil" cevabını verdi.

Erdoğan, başbakanlığı döneminde ve sonrasında meydana gelen depremleri hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi Bingöl depremidir. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik, dahil olduk ve orada adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik. Van depremi, Türkiye'nin Erzincan depreminden sonra ki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem. Biz Van'ı yeniden inşa ettik. Van'ın merkezinden tutun Edremitine, Ercişine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek yaşam koşullarını düzenledik" diye konuştu.

"1.503'Ü TABURCU EDİLDİ, 104'ÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada da böyle bir depremle karşı karşıyayız. Şundan çok çok memnunum, artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu. Zaten Kızılayımızın durumu malum, özellikle yardımda, iaşe, ibate, bu konularda gayet başarılı. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok ciddi başarılarının olduğunu gördük. Jandarmanın çok ciddi başarılarının olduğunu gördük. Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi memnun ediyor. Niye? Bu kadar sıkıntılı bir anda bu kuruluşlarımızın oraya müdahale edişi ve müdahaledeki kabiliyetleri, buradan aldıkları netice, en azından, kurtarılan vatandaşlarımız çocuk, anne, baba 45. Nereden çıkardılar? Artık umutların kesildiği yerden çıkardılar. Bu tabii insanı gerçekten mutlu ediyor. Bir diğer taraftan umudu kaybetmiş olanların, anne, baba, yakın, hepsinin umudu yaşaması bizleri yöneticiler olarak ayrıca sevindiriyor. Doğrusu her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de Allah rahmet eylesin, bütün yakınlarına sabırlar diliyoruz, milletimiz başı sağ olsun, ama öbür tarafta 1.607 yaralı çıkarıldı buralardan. Bunların 1.503'ü taburcu edildi, 104'ünün tedavisi devam ediyor. Onları da hastanede ziyaret etme imkanım oldu. Hastane ziyaretinde de kendilerinin ilgi, alakadan mutluluğunu gördük. Bu da bizi ayrıca memnun etti."

"HAFTER DARBECİDİR"

Hafter'in Libya'daki saldırıları ve İdlib'deki son durumla ilgili soruya Erdoğan, cuma günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansı bulduklarını ve Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bir defa Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e niçin bu kadar omuz verdiklerini, destek verdiklerini ben Şansölye Merkel'e de söyledim. 'Bakın' dedim 'şımartıyorsunuz', kendisi de kabul ediyor. Şımarttığınız bu darbeci adam ne yazık ki Libya'da bir bölünmeye ve Libya'da sürekli olarak ateşkes ihlallerine neden oluyor. Hafter şu ana kadar hazırlanan gerek Moskova sürecine destek vermemiştir ki Sayın Putin 'Ben Hafter'i halledeceğim, sen de Serrac'ı hallet demiştir' Sağ olsun Sayın Serrac bizim ricamızı kırmamıştır ve ne dediysek ona uymuştur. Hem Moskova'da hem de Berlin'de uymuştur ama Hafter ne Moskova'da bu sürece uymuştur ne Berlin'de uymuştur. Moskova'dan kaçmıştır adeta. Berlin'de gidip otelde gizlenmiştir. Şimdi bu noktada tabii ki Hafter'in kimlik ve kişilik noktasında ne olduğunu ki bunu geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiş olan birisidir ve böyle birisinden hala ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil" cevabını verdi.

Erdoğan sözlerine, "Yanında Wagner var. Tabii bu Wagner'le beraber aldığı destek, onlara olan güveni sebebiyle kalkıp şu anda her türlü elindeki imkanlarla saldırılarına devam ediyor. Fakat tabii bu işte başarılı olamayacak. Şimdi işte 5+5 bu noktada asker vermek suretiyle bir süreç başlatılıyor. Şimdi bu sürece 5 isim verdiği için şimdi bunu yine el bebek gül bebek saklıyorlar. Biz oradan bir şey beklemiyoruz" diye devam etti.

"REJİM HALA İHANETİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusuyla ilgili de şunları söyledi: "Maalesef rejim hala ihanetini devam ettiriyor. Hala sivil halkı bombalamak suretiyle öldürüyor. Rejimin bu konudaki duyarsızlığını görmemek mümkün değil. Bu konuda bizler sürekli Sayın Putin'le ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Bütün bunların yanında şu anda kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Özellikle de sınırımızdan Suriye tarafında 30-40 kilometre derinlikte bir bölgede adeta çadırkent türü değil de briketten inşa edilmiş konutlar veya briket konut şeklinde yapmayı planladık ve şu anda bunun inşası başladı. Süratle bunları yapıp 25-30 metrekare ebadında ve bu kış mevsiminde istiyoruz ki İdlibli kardeşlerimizi buralarda barınsınlar ve daha ideal olanına vardığımızda inşallah onları ciddi manada koruma altına almış oluruz."

ERDOĞAN, ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN AYRILARAK CEZAYİR'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak, saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e gitti. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in ardından Gambiya ve Senegal'i de ziyaret edecek.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Soruları yanıtlaması

-Uçağa binişi

-Uçağın ayrılması

-Genel ve detaylar

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3- KILIÇDAROĞLU: DEPREME KARŞI ÖNLEM ALMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları', bugün Topkapı Akgün Otel'de gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Program Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici de katıldı. Suriçi Grubu Başkanı Nedim Abi'nin açılış konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allahtan rahmet diliyoruz. Yarılıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

"BÖYLESİNE ACI BİR GÜNDE SİYASİ POLEMİKLERDEN UZAK DURMAMIZ LAZIM"

Depreme karşı önlem almanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünceleri bir zenginlik olarak gördüğümüz andan itibaren aynı masada oturup sohbet edebilir, tartışabilir konuşabiliriz. Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle ama depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor. Ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor, bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var. Bunların önlemlerini beraber alacağız. Onu veya bunu suçlayarak, ötekileştirerek değil. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım. Benden pek çok şeyi belki de sorup öğrenmek isteyebilirsiniz ama izin verirseniz ben bugün yaşadığımız sorunlar var Türkiye'de bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız, izin verirseniz ben bu toplantıda bu çerveçede düşüncelerimi ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN HER KESİMİ BİRLİK İÇİNDE BÖLGEYE YARDIM EDİYOR"

Toplumun her kesiminin felaket anlarında birlik içinde hareket ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan olaylar dolayısıyla hemen arkadaşlarımı aradım, sayın valimi aradım, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adanın Büyükşehir Belediye Başkanları görevle bölgedeler. Ekrem bey o bölgeye gitti. Hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürüyorlar. Yardım götürdüler. Elbette ki beni mutlu eden şu, zaman zaman kavga ederiz, tartışırız ama toplumun her kesimi böyle zamanlarda birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Bu çok güzel bir duygu ve bu duyguyu bütün yurttaşlarımla paylaştığım içinde son derece mutluyum. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde bir felaket yaşanıyorsa, böyle zamanlarda tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların hepsi düzelir ve Türkiye inşallah bu süreci daha z hasarla atlatmış olur" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 5 TEMEL SORUNU VAR"

Konuşmasında Türkiye'nin 5 temel sorunu sıralayarak çözüm önerileri sunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Eğitim bunlardan birisidir, daha iyi bir eğitim olmalı. Dış politika sorunumuzdur. Bölgemiz ateş çemberine döndü. Müslüman dünyasında kan akıyor. Biz bunları düşünmek zorundayız. Ekonomide ciddi sorunlarımız var, geçinemeyen insanlar var. ve dediğim gibi toplumsal barış açısından ciddi sorunlarımız var. Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız, tasada ve kıvançta birlikte olmalıyız. Yaşadığımız bölge, kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama vatanımız, bayrağımız bir. Aynı vatanda huzur içinde birlikte yaşayabilmeliyiz. ve demokrasi açısından sorunlarımız var. ve demokrasi açısından sorunlarımız var. Peki bu sorunları Nasıl aşabiliriz? Türkiye 4 aşamalı bir strateji izlemek zorundadır. Bu stratejinin birinci ayağı demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu neyi getiriyor can ve mal güvenliğini getiriyor. Herkesin can ve mal güvenliğinden hukuk önünde emin olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Tabii demokrasi derken, aklı kullanmama derken bir şeyi asla göz ardı edemeyiz. Nedir o? Devlet dediğimiz kurum. Devlet adalet ile yönetilir. Peki adaleti nasıl sağlıyoruz devlette? Liyakat ile. Yani işi ehline vererek sağlıyoruz. O nedenle biz ısrarla liyakat ve adalet kavramını dile getiriyoruz. Devlette genel müdür olmak için uzun bir yol kat etmek lazım. Bir birikim, bir tecrübeye sahip olmanız lazım ama bakan olmak için sadece iki şeye ihtiyaç var. savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devletle siyaset arasındaki kurumu bu açıdan bilmeniz lazım. İkinci önemli ayak Türkiye'nin üretmesidir. Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım. Tarlada, fabrikada, üniversitede, sanatta üretmesi lazım. İnsan oğlu neredeyse orada üretmesi lazım"

"ORTADOĞU'YA BARIŞI VE HUZURU GETİRMEMİZ LAZIM"

Ortadoğu barış ve İş birliği teşkilatı kurulması gerektiğini de dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin İran, Irak, Suriye ve acilen bir araya gelmesi lazım. Görüşmeleri lazım. Ortadoğu'ya barışı ve huzuru getirmemiz lazım. Komşuda yangın varken o yangın size sıçrayabilir. Üçüncü strateji güçlü bir sosyal devlet. Birimiz çok zengin, birimiz açsak orada huzur olmaz. Huzur olması için herkesin karnının doyması lazım. Bunun için güçlü sosyal devlete ihtiyacımız var. herkese iş yaratamayabiliriz ama işsiz bir insanın akşam eve ekmek götürmesi lazım. Bir dördüncü stratej var, bunun asla unutulmaması lazım, sürdürülebilirlik. Bunun sürdürülmesi lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlunun açıklaması

-Toplantıdan detaylar

-Hediye takdimi

-Genel ve detay

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4- ELAZIĞ SÜRSÜRÜ'DE DİLEK APARTMANININ ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ LARI (TEKRAR)

Mücahit YOLCU -- ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Çökmeden sonraki drone fotoğrafları

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5- ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ LARI (tekrar)

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - ELAZIĞ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNANIN DAHA ÖNCE ÇEKİLEN LARI

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Binanın çökmeden sonraki fotoğrafları