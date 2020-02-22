DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür aranıyor

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan babası Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor. Ara verilmeden çalışma devam ettiren ekipler henüz bir sonuca ulaşamadı.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama-kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.

Sudan çıkarılıp, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarıjnın 18'inci gününde Günal'a ait bir iz bulunamadı.

Görüntü Dökümü:

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Su Altı Grup Amirliği'nin hazırlıkları

Arama çalışmasının yapılması

(SURE: 01.09 DK) (BOYUT: 129 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/TERME (Samsun),

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Babaanne ve torunları yangında öldü (2)

BABAANNE VE TORUNLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında dumandan etkilenerek, hayatını kaybeden Fatma Erkan, torunları Berat Ali Erkan ve Ali Asaf Erkan'ın cenazeleri hastanenin morgundan alınarak yanan evlerinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, çocukların annesi Birgül Erkan ve babası Ali Erkan ve oğulları Yiğit Erkan (13) güçlükle ayakta durabildi. Anne Birgül Erkan, "Bana çocuklarımı getirin, onlar orada yapamaz. Asaf orada duramaz. Çocuklarım bana gelin.ö diyerek feryat etti.

Yanan evin önünde kılınan cenaze namazına Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve 2 torunu köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evden detay

-Cenazelerin yanan evin önüne getirilmesi

-Duaların edilmesi

-Baba Ali ile büyük oğlu Yiğit'in ağlaması

-Cenaze namazı

-Anne Birgül Erkan'ın feryadı

-Ölen çocukların fotoğrafları

-Ölen babaannenin fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu

KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkiiende meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yeni atıldığı değerlendirilen bombalar, olay yeri incelemelerinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından olay yerinden götürüldü.

Görüntü dökümü:

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Jandarmanın incelemeleri

Bombalardan detaylar

Barajdan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treniyle Kars'a gitti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'dan Doğu Ekspresi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti.

Uçakla Erzurum'a gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u havalimanında Vali Okay Memiş karşıladı. Bir süre Erzurum'da kalan Bakan Ersoy, daha sonra tren garına geçti. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, tren garında müzedeki eserler hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a bilgi verdi. Daha sonra Doğu Ekspresi trenine binen Ersoy, beraberinde eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile yola çıktı. Yaklaşık 3,5 saatlik yolculuk sonrası Bakan Ersoy, Sarıkamış'ta turizmcilerle bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tren garı binası

-Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerin tren garına gelmesi

-Tren garındaki müzenin gezilmesi

-Erzurum tren garından detay

-Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi

-Bakan Ersoyun trene binmesi

-Bakan Ersoyun tren yolculuğundan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22 İLDE 49 GÖZALTI

Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.

10 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

DERNEK BAŞKANININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüpheliler otobüsle getirilmesi

Şüpheliler acil servise götürülmesi

Şüpheliler otobüse bindirilmesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Bayramiç'te en güzel deve yarışması düzenlendi

ÇANAKKALE'de düzenlenen deve güzellik yarışmasında, Muğla'dan katılan Ertan İçözü'nün sahibi olduğu 'Harmandias', 1'inci oldu.

Bayramiç Belediyesi ve Bayramiçli Deveciler tarafından yarın Bayramiç Çamlık bölgesindeki stadyumda yapılacak olan deve güreşleri öncesinde en güzel deve yarışması düzenlendi. Yarışma öncesinde ilçe merkezinde develer gezdirildi. Ardından Yıldırım Akbulut meydanında en güzel deve yarışması düzenlendi. Yaklaşık 2 bine yakın vatandaşın katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

11 devenin bulunduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Muğla'dan Ertan İçöz'ün devesi olan 'Harmandias' 1'inci seçilirken, 2'nci Bodrum'dan 'Kanka', 3'üncü ise Aydın'dan 'Yörük Ağası' oldu. Deve sahiplerine, ödül olarak deve çan'ı hediye edildi. Ödülleri Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun verdi.

Yarışma sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun, Türkiye'nin en iyi develerini bir araya getirdikleri, yarın hayırlı bir deve güreşi yapacaklarını belirterek, bütün deveci arkadaşlara başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışmaya katılan develerden görüntüler.

-Belediye Başkanı Mert Uygun açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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İYİ Partili Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bugün itibarıyla 278 bin üyeleri olduğunu söyleyerek, "Yani neredeyse günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kırıkkale'de partisinin gençlik kolları toplantısına katıldı. Aydın, 3-4 aylık süreçte 30'a yakın ili gezdiğini, bu illerde partiye katılım törenleri yaptıklarını söyledi. Aydın, "Bugün parti olarak bu konuda ciddi bir çalışma yapıyoruz, seferberlik halindeyiz; çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Bugün itibarıyla 278 bin üyemiz var. Yani neredeyse günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor. Mart ayı sonunda 300 bin üyeyi, yılsonunda ise 400 bin üyeyi bulacağımızı planlamıştık. Galiba bu rakamı yıl ortasında bulacağız. Ama erkenden bir şey söylememiş olayım. 50 yıllık partilerin 400-450 bin üyesi olduğu düşünüldüğünde, 2 yıllık bir partinin nasıl milleti ile bütünleştiğini, hızlı bir şekilde iktidara doğru yol alıp yöneldiğini gördüğümüzde büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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