Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından Elazığ ve Malatya'daki çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgede incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun." ifadesini kullandı.

Bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz." diye konuştu.

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz, malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz ve bunu böylece yaşadık."

"Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz."

Erdoğan, konuşmasının sonunda vefat eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, ruhlarına Fatiha okunmasını istedi.

"Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti.

Buradaki enkazlarda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemeleri sırasında çevrede bulunan iki ayrı enkazdan birer vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Erdoğan, enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan bir yaralının yanına giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi de alan Erdoğan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, bakanların bölgeye hareket ettiğini belirten Erdoğan, AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma ve askerin çalışmalarıyla çok sayıda vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenler olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bini aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde, fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da şu anda hastanelerimizde yapılıyor. Kendilerine Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Enkazlardaki kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar ve bunun yanında köpeklerle olsun, bütün teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber kullanmayı sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili olarak da milletçe ortaya koyduğunuz, koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Böyle yok para toplamaydı, şuydu, buydu, devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, açıklamaları yaptık, AFAD ile bunlar yapılır, bilemediniz Kızılayımızla bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre inşallah atalım diyoruz."

"Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullanan Erdoğan, vefat eden vatandaşların ailelerine sabır diledi.

Mustafa Paşa'da 12 kişi kurtarıldı

Depremin en fazla etkilediği bölgeler olan Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Mustafa Paşa Mahallesinde çöken binadan şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 234 olduğu, enkazlardan sağ kurtarılan kişi sayısının 43 olduğu belirtildi.

Kurtarılanlardan biri ise UMKE personeli Emine Kuştepe'nin enkaz altından telefonla görüştüğü Azize Çelik oldu. Görevlinin enkaz altındaki diğer kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendirme yaptığı Azize Çelik, hastaneye götürüldü.

UMKE personeli Emine Kuştepe, Çelik'in yakınının telefonu kendisine uzattığını ve onunla görüşmesini istediğini belirterek, "Azize hanıma annelik dürtüsüyle yaklaştım, çünkü aşağıda acı var. 'Sen güçlü bir annesin ve şu an aşağıda bizim tek iletişim kurabildiğimiz kişi sensin' dedim ve hepsine annelik yapmasını istedim. Azize hanım da kendi çocukları ve eşi dışında yan tarafta yaşlı bir teyzenin olduğunu, Türkçe konuşmayı bilmediğini ve Kürtçe konuşmam gerektiğini söyledi. Ben de Azize hanıma, teyzeyle nasıl Kürtçe konuşabileceğini birkaç kelimeyle söyledim." dedi.

Anne ve oğluna hüzünlü veda

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas'ın Mevlana Camisi'ndeki cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı namaz öncesi konuşan Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Namaz sırasında Fatma Yıldız'ın eşi Murat Yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından, anne ve oğlunun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bu arada, çiftin 9 yaşındaki oğlu Miraç Yıldız'ın da enkazdan sağ çıkarıldığı ve kuzenlerinin yanında olduğu öğrenildi.

Depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazeleri de kılınan namazın ardından Gökçe Mezarlığında defnedildi.

Provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AFAD'dan yardım açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

DASK: "En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız"

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamada da "Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz." bilgisi verildi.

Kızılay, sıcak yemek dağıtımına başladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri bölgeye sevk ediliyor.

Kızılay, yaklaşık 5 biner kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana'dan deprem bölgesine kısa sürede ulaştırdı. Sıcak yemek üretimine başlayan Kızılay ekipleri, depremzedelerin ihtiyacını karşılamaya başladı.

Bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 206 afet uzmanını görevlendiren Kızılay, 33 öncü araç, 5 biner kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracını bölgede hizmete sundu. 2 bin 500 çadır, 5 biner kişilik 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak ve 1563 adet ısıtıcı da bölgeye ulaştırıldı.

Bakan Pakdemirli: "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ'daki depremle bölgedeki baraj ve göletlerde hasar oluşmadığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölge müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler, ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz mağduriyet yaşamayacak"

Elazığ merkez ve ilçelerinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında, "Elazığ'daki okullarda incelemeler devam ediyor. Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." dedi.

Selçuk, rehber öğretmenler, okul öncesi ekip ve masal anlatıcılarla Elazığ'daki okullarda bulunacaklarını söyledi.

Afet sonrası psikososyal desteğin fiziksel destek kadar önemli olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz. Çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler."

Elazığ'daki tüm okul pansiyonlarının vatandaşların hizmetine açıldığını dile getiren Selçuk, depremzedeler için buralarda çorba ikramı yapıldığını, Türk Kızılay aracılığıyla pansiyonlar ve okullarda 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldığını söyledi.

Okullarda vatandaşlara hizmet edilecek

Gece boyunca okul ve pansiyonlarda 15 bin, merkez öğretmen evinde ise 500 vatandaşın ağırlandığını kaydeden Selçuk, "Bugün de uygun olan okul pansiyonlarımızda çorba ikramı devam edecek olup imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerine yönelik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketi nedeniyle alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.

İki ildeki vergi mükelleflerinin, depremin gerçekleştiği 24 Ocak'tan itibaren 3 ay Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğunun kabul edileceği belirtilen açıklamada, "Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini bildirdi.

CHP heyeti deprem bölgesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP heyeti, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde sürdürülen çalışmaları bir süre izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tabii zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir. Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Tabii Allah başka acılar vermesin, bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa. Her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla da bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Bu çerçevede olaya bakıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız oradalar. Değerlendirmeleri yapıyorlar. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bölgeye olan sempatilerini, yardımlarını esirgemiyorlar. Hem Elazığlılara hem Malatyalılara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde iyileşir ve evlerine dönerler."

Dünyadan taziye mesajları

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'dan döndükten sonra Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

İnsanların hayatlarından koparıldığını, birçoğunun evlerini kaybettiğini ve bütün vilayetin bu doğal felaketten etkilendiğini aktaran Merkel, "Alman hükümeti adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Belçika, Kuzey Makedonya ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.