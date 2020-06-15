FETÖ'nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'den yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahadır Dalgıç hakkındaki kararın onanmasını talep etti.

FETÖ'nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onandı, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'den yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahadır Dalgıç hakkındaki kararın onanmasını talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası eski Kurmay Albay Bahadır Dalgıç'ın sözde Trabzon- Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak isminin geçtiği tespit edilmişti. Tutuklandıktan sonra Trabzon'da yargılanan Dalgıç hakkında, Trabzon 2 Ağır Ceza Mahkemesi, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası vermişti.

YEREL MAHKEME VE BAM'DAN MÜEBBET KARARI

Trabzon'daki ilk derece mahkemenin 14 Aralık 2018 yılında verdiği karara edilen itirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Ceza Dairesi, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı 2019 yılında onayarak dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tebliğname ile birlikte onanmasını talep ederek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 16. Ceza Dairesi'nde ön incelemesi yapıldıktan sonra tetkik hakimine iletilecek dosya, müzakere sonrası karara bağlanacak.

(Fatih Yılmaz/İHA)

Bayburt, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onandı - Son Dakika

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