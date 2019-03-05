Gündem Özeti / 5 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım...

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.



(İstanbul/11.00/13.00/17.00/14.00)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.



(Lefkoşa)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya gelecek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak, partisinin il binasını ziyaret edecek, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle, ardından Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği üyeleriyle toplantılar yapacak.



(Mersin/11.00-18.30)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın İl Başkanlığını, Hasırcılar Çarşısı ve Salı Pazarı'nı, MFB tekstili, Evde Çalışmak İsteyen Kadınlara Meslek Edindirme Kursu kapsamında Gevher Nesibe Sultan Derneği atölyesini ziyaret edecek, Mikro Kredi Destekleme Toplantısı'na ve Efeler ve Osman Yozgatlı mahalleleri seçim ofisleri açılışlarına katılacak.



(Aydın/10.00-17.00)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut Hamlesi Projesi'nin tanıtım törenine katılacak.



(İstanbul/14.30)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Buca ilçelerinde açık hava toplantılarına katılacak, Bayındır'da esnafı ziyaret edecek.



(İzmir/11.00-20.00)



4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Valiliği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Sorgun ve Çekerek ilçe seçim büroları ile Sorgun Yeni Çeltek Linyit Kömür İşletmesini ziyaret edecek, Yozgat'ta faaliyet gösteren elektrik, doğal gaz, maden sektörü ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Çorum/10.30/Yozgat/12.30-18.00)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı"na, Mahmudiye ve Beylikova seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programlarına katılacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Anadolu Üniversitesi Teknoparkını ziyaret edecek ve sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.



(Eskişehir/09.00-17.30)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi açılışına, Gaziantep'te Lisanslı Fıstık Deposu Temel Atma Töreni'ne, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na ve GAP Tarım Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.



(Ankara/09.30/Gaziantep/14.15/15.30/17.00)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda saha incelemesi yapacak, AK Parti Reyhanlı Seçim Koordinasyonu Merkezi'ni ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak, Hatay Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Hatay/12.00-18.00)



5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğini ziyaret edecek ve ilde devam eden yatırım projelerini inceleyecek.



(Bayburt/10.45)



6- TÜİK, 2015-2017 dönemi "Girişimcilik" verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



GÜNCEL



1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



2- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, Adıyaman Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileriyle buluşacak, "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılacak, esnafı ziyaret edecek, Şehit Murat Toprak Ortaokulu açılışına iştirak edecek, Adıyaman spor kulüplerinin yetkilileriyle yemekli toplantıda görüşecek.



(Adıyaman/11.30-18.30)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur, Real Madrid-Ajax karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Dortmund/Madrid/23.00)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Prag/21.00)



4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Rusya temsilcisi Kuzbass ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00)



5- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



(Novi Sad)



6- TFF 2. Lig'de 25. haftanın ilk maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/14.30)



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