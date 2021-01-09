Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü - Son Dakika

Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü

09.01.2021 14:28

Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü 40 mobil büfe hizmete başladı İstanbul Halk Ekmek, pandemi döneminde büfe önlerinde oluşan uzun kuyrukları önlemek için İstanbul sokaklarında ekmek dağıtımına başladı.

Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü

40 mobil büfe hizmete başladı

İSTANBUL - İstanbul Halk Ekmek, pandemi döneminde büfe önlerinde oluşan uzun kuyrukları önlemek için İstanbul sokaklarında ekmek dağıtımına başladı. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukları hepiniz izlediniz, gördünüz. Bunlara acil bir çözüm olarak geçici bir süreliğine 40 tane mobil satış noktasıyla hızla İstanbul'a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz" dedi.

İstanbul Halk Ekmek, pandemi döneminde büfeler önünde oluşan kuyrukların önüne geçmek için mobil büfe uygulaması başlattı. İstanbul'un farklı noktalarında hizmet verecek 40 mobil aracın ilk seferi öncesinde İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ve İHE Genel Müdürü Okan Gedik, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünde açıklamalarda bulundu.

"Her türlü hijyen eğitimlerini de aldılar"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, "tane araçla mobil satış noktalarını halk ekmek için uygulamaya alacağız. Araçlarımız gördüğünüz gibi hazır. Arkadaşlarımız hazır. Her türlü hijyen eğitimlerini de aldılar. Bugün sahada hep beraber büfelerimizin olmadığı noktalarda mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız" dedi.

"Şu anda sabit noktalar belirledik"

Şimdilik 40 araçla hizmete başlandığını söyleyen Gedik, "Bunlarla beraber 40 tane farklı noktada satış ve mobil noktalarımız hayata geçireceğiz. Şu anda sabit noktalar belirledik. Bu noktalardaki performanslara göre satışlarımız oradaki bölgelerdeki insanlara yeterli olabileceğini düşünürsek o noktalarda devam edeceğiz. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da bunları şu anda web sitelerimizde yayınlıyoruz zaten hangi noktalarda aktif olacağımızı, yine web sitelerimizde yayınlayarak değiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi hayata geçirmek istiyoruz"

İstanbul'da halk ekmek büfesi sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Gedik, "Bildiğiniz gibi İstanbul'da 535 yeni büfemiz var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. 50 tane daha acilen yeni bir büfe koymak istiyoruz. 142 tane başvurumuz var. Ama önümüzdeki 2 sene içerisinde gelecek ekstra 1 milyon kapasitenin değerlendirilmesi için 2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi hayata geçirmek ve İstanbul'da olmayan mahallelere kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Halk Ekmek kuyruklarına mobil büfe çözümü
Halk Ekmek kuyruklarına mobil büfe çözümü
Halk Ekmek kuyruklarına mobil büfe çözümü
Halk Ekmek kuyruklarına mobil büfe çözümü

İstanbul Halk Ekmek, Halk Ekmek, İstanbul, Gedik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Halk Ekmek kuyruklarına 'mobil büfe' çözümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman'a Alman ekibi Frankfurt talip oldu İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı
James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı         
14:44
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı         
13:50
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun'u eve kapattı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun'u eve kapattı         
13:42
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu         
11:01
Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek         
10:44
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 14:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk Ekmek kuyruklarına "mobil büfe" çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei