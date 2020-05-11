İBB Meclisi olağanüstü gündemle toplandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği giderme, borçlanma ve sosyal yardımları artırma gündemiyle toplandı.

Kovid -19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerle yapıldı.

Toplantının yapıldığı salona, meclis üyesi sayısı olan 312 kişilik oturma düzeni kuruldu. Meclis üyelerinin oturacağı masalar, 1,5 metre mesafe bırakılarak konumlandırıldı.

Meclis toplantısına başkanlık yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgınla mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına, süreci koordine eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnet duygularını ve teşekkürlerini iletti.

"Amacımız, belediyenin bütçesini tamir etmek"

Devletin farklı birimlerinin, farklı kademelerinin her noktada çalışmasını sürdürdüğünü belirten İmamoğlu, İBB'nin de salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilenen kesimlere yardım elini uzattığını vurguladı.

İmamoğlu, "Halihazırda bu süreçte işini gücünü kaybeden ve yardıma muhtaç olan yüz binlerce insanımıza, gıda yardımı, nakdi yardım, askıda fatura gibi birçok yöntemler ve metotlarla yani milyonun üzerinde insana dokunan bir sosyal hizmet hareketi başlattık." dedi.

Toplantının en önemli sebebinin, süreç nedeniyle İBB'nin yaşadığı ekonomik daralma olduğunu altını çizen İmamoğlu, "Burada amacımız, belediyenin bütçesini tamir etmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahramanlık edasıyla borç istendiği nerede görüldü?"

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin, sağlık sistemi, stratejileri ve yatırımlarıyla başarıyla mücadele verdiğini söyledi.

Olağanüstü toplantıyla ilgili düzeltme yapmak istediğini belirten Göksu, şunları kaydetti:

"Bu pandemi toplantısı için grup başkanvekilleri olarak defalarca bir araya geldik. Bir araya gelirken, gündem maddelerini değil, getirilen gündem maddelerinin içeriğini tartıştık. İlk geldiği günden itibaren şu cümleyi kullandım, 'Bu getirilen gündem maddesi pandemi gündem maddesi değil, pandemiyi fırsata çevirme gündem maddeleridir. Eğer pandemiyle gündem maddelerini getirecekseniz sosyal yardımlaşmayı, toplu taşımaya sübvansiyonu ya da diğer konularla ilgili toplu taşımadan etkilenen ne varsa bunları getirin. Gerçekten çok komiğime gidiyor, kahramanlık edasıyla borç istendiğini nerede görüldü?"

CHP'lilerin bugüne kadar hiçbir borçlanmaya "evet" demediğini dile getiren Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'oldu bitti ile mahalle baskısı ile' gerçekten İstanbul'un geleceğini karartacak kararlar almamıza teşvik ediyorlar. Neymiş, AK Parti borçlanmalara, sosyal yardıma 'hayır' diyormuş. Aziz İstanbullular bunların hepsi külliyen yalandır. Bugüne kadar bu Meclis'e getirdiğiniz sadece bir tane borçlanmaya 'hayır', onlarca borçlanmanıza 'evet' demedik mi? Bu toplantıda elbette Sayın Başkan'ın 'İstanbul'un bütçesi ve kaynakları her şeye yeter.' diyerek, gece gündüz konuştuğunu elbette konuşmayacağım. Sayın Başkan'ın, 'İBB çok zor durumdan geçiyor. Aylık 1 milyar 200 milyona ihtiyacı var.' derken, çocuk televizyon kanallarına verdiği reklam israfından da bahsetmeyeceğim. Sayın Başkan'ın kendisini müftü makamında görerek, İstanbullulardan zekat ve filtre istemesini de konuşmayacağım. 23 Nisan hediye paketlerinde toplumsal anlamda gerilim alanları oluşturacak o işgüzarlık içeren broşürden de bahsetmeyeceğim."

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kimseyi engellemediğini ifade eden Göksu, İstanbul'un hayrına olacak her şeye "evet", kötülüğüne olan her şeye "hayır" diyeceklerini kaydetti.