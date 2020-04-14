İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

ALMANYA'DA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KORONAVİRÜS KORKUSU

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4'ü koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınırken, 45 işçi firma tarafından prefabrik binada karantinaya alındı. İşçiler, Türkiye 'ye gelmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Stuttgart'ta bir inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4'ü önceki gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 4 işçi koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Şirket yetkilileri bunun üzerine 45 işçiyi yaşadıkları prefabrik binada karantina altına aldı. Maske, eldiven, dezenfektan malzemeleri bulunmayan, aynı tuvaleti ve aynı odalarda kalan işçiler korku yaşamaya başladı.

Karantina altına alınan işçilerden Bartınlı Halil Yoldaş (45), "Biz burada inşaat işçisiyiz. Geçtiğimiz gün 4 arkadaşımızın virüs testi pozitif çıktı. Bizi de dün sabah buraya gelerek karantina altına alarak, 14 gün burada kalacaksınız dediler. Ancak bizimle ilgilenen kimse yok, ne maskemiz var ne eldivenimiz ne de temizlik malzememiz var. Bununla birlikte buraya da hiçbir sağlık personeli gelerek, bize bakmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Şu an da hep bir arada kalıyoruz. Hepimizin yatakhanesi tuvaleti banyosu aynı yerde, bize burada kalacaksınız dediler ama bizi resmen ölüme terk ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizi burada bırakmasınlar, lütfen yardım edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şirket yetlisinin karantina kararını açıklaması

İşçilerin yaşadığı yerden görüntü

Halil Yoldaş'ın açıklaması

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

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DOWN SENDROMLU GENCİN POLİS OLMA HAYALİNİ KARS EMNİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

KARS'ta yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, Kars Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Polisleri her gördüğünde duygulanan, hayranlığını sürekli dile getiren Muhammet Özdemir'in ailesi, 155 Polis İmdat'ı arayarak çocuklarının polis olma hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Haberi alır almaz harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletli polis kıyafetleriyle Muhammet'in evine giderek sürpriz yaptı. Kapıyı açar açmaz polisleri karşısında gören Muhammet'in şaşkınlığı ve sevinci yüzüne yansıdı. Bir süre polisleri hayranlıkla izleyen Muhammet'e polis kıyafeti giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Muhammet, daha sonra ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. Polis otosunda anons yapan Muhammet, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Devriyeden sonra evine bırakılan Muhammet Özdemir, mahalleli ve ailesi tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden Muhammet'i alkışlayarak destekledi ve polis ekiplerine bu ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. Bir günlüğüne de olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu doyasıya yaşayan Muhammet, pastadaki mumları söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin kıyafetlerle eve gitmesi

Ailehih kapıyı açması

Muhammet'i polis kıyafetini giyinmesi

Polis otosuyla devriye atması

Evde kal anonsu yapması

Eve geri dönüş

Mahalleninin alkışlaması

Pastanın mumunu üflemesi

Polislere el sallaması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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BURDUR GÖLÜ SESSİZ VE GÜZEL

BURDUR Gölü, koronavirüs salgınına yönelik alınan sahillere giriş yasağının ardından sessizliğe büründü.

İçişleri bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sahillere girişi yasakladı. Son yıllarda suyu hızla çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların kenarında piknik yaptığı, iskelesinde gün batımını izlediği, yamaç paraşütü sporcularının Avşar Tepe'den atlayarak sahiline indiği Burdur Gölü, salgın nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Bahar mevsiminin yaşanmaya başlandığı günlerde, Burdur Gölü'nde gün batımı, uzaktan da olsa fotoğrafçıların objektiflerine yansıyor. Burdur Gölü bazı günler turkuaz mavisi, bazı günler göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüsüyle salgın sonrasındaki ziyaretçilerini bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Burdur Gölü'nde gün batımı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇİFTÇİNİN TARLASINI KÖY İMAMI SÜRDÜ

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan çiftçi Ahmet Yıldırım'ın (66) tarlası köy imamı tarafından sürüldü.

Kaşlıca Köyünde oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak sonrası dışarı çıkamayan Ahmet Yıldırım, tarlasını süremeyince durumu cami imamı Nuh Fırtına'ya iletti. Çiftçinin talebi üzerine imam Fırtına, karasaban usulü Yıldırım'ın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Duyarlılığı ile takdir toplayan imama hem çiftçi Yıldırım hem de köy halkı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-imamın tarlayı sürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet KORKMAZ -Kamera: ADIYAMAN-DHA

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OKULUNU ÖZLEYEN SERVET, DERSLERİ FORMASINI GİYEREK TAKİP EDİYOR

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan Mehmet ve Songül Sert çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Hasandağı Ortaokulu 5'ncı sınıf öğrencisi Servet Emre Sert, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için okulunu çok özlediğini söyledi. Servet Emre Sert, "Sabah saat 09.00'da 5'inci sınıf dersimi televizyondan takip ediyorum. Saat 11.00 ila 13.00 arasında 'eba.gov. tr' adresine giriyorum. Öğretmenimin gönderdiği ödevleri yapıyorum. Boş zamanlarımda ise test çözüp hikaye okuyarak geçiriyorum. Akşam saat 17.00 ila 19.00 arası yine 'eba.gov.tr'ye giriyorum. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Bir an önce okulların açılmasını arzu ediyorum. Okulu biraz daha canlandırmak ve hatırlamak için de ders çalışırken okul formamı giyiyorum. Bu dönemde en büyük yardımcım ise annem oluyor. Bana sorular soruyor. Derslerimi annem ile tekrar ediyoruz" diye konuştu.

20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte derslerine daha çok çalışmaya başladığını ifade eden Sert, "Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra derslerime daha çok çalışıp derslere ağırlık verdim. Dedemle önceden dışarı çıkıp görüşebiliyordum. Şimdi ise yasak olduğundan telefonla görüşüyoruz. Bütün yakınlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim." dedi.