İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
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İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

21.05.2022 21:14
İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

İsviçre'de bir kişiye maymun çiçeği virüsünün bulaştığı açıklandı.

İsviçre'de bir kişiye maymun çiçeği virüsünün bulaştığı açıklandı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maymun çiçeği virüsünün an itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılmakta olduğu belirtilirken, başkent Bern'de bir kişide virüs görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Maymun çiçeğinin hafif bir hastalık olduğu kaydedildi ve belirti gösterenlerin doktora başvurması tavsiyesinde bulunuldu.

İsviçre ile birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

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