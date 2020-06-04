Karaman'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Karaman'da korona virüs tespit edilen bir kişinin oturduğu ve toplamda 8 kişinin yaşadığı iki katlı binanın da karantinaya alınmasıyla kentte karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi.



Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan 32 numaralı, toplamda 8 kişinin yaşadığı iki katlı müstakil evin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, kararın evde yaşayanların bazılarında Covid-19 görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı belirtildi. Eve giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi. Giriş çıkışın olmaması için evin önünde polis ekibi beklerken, evin kapısına ve bahçesine de güvenlik şeridi çekildi. - KARAMAN