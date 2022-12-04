Karaman'da A.Z isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Parkı'nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti.
Urgan Mahallesine Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğine belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Karaman'da dehşet! İki kişiyi öldürüp birini de ağır yaraladı - Son Dakika