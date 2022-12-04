Karaman'da dehşet! İki kişiyi öldürüp birini de ağır yaraladı - Son Dakika
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Karaman'da dehşet! İki kişiyi öldürüp birini de ağır yaraladı

04.12.2022 21:03

Karaman'da silahlı saldırgan, 2 kişiyi öldürdükten sonra 1 kişiyi de ağır yaraladı. Katilin yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştı.

Karaman'da A.Z isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Parkı'nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

CİNAYETİ KENDİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti.

Yakalanınca polise adres verdi! Olay yerine ekipler cansız bedenlerle karşılaştı

POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENLERİ BULDU

Urgan Mahallesine Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğine belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Yakalanınca polise adres verdi! Olay yerine ekipler cansız bedenlerle karşılaştı
Kaynak: İHA
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Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da dehşet! İki kişiyi öldürüp birini de ağır yaraladı - Son Dakika

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