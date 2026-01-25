Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti - Son Dakika
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
25.01.2026 13:13  Güncelleme: 13:48
İstanbul'u sarsan kesik baş cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüphelilerin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı Ümraniye'de öldürüp cansız bedenini taksiyle valiz içinde 15 kilometre mesafedeki Şişli'ye götürdükleri öğrenildi. Genç kadının başının gövdesinden ayrıldığı korkunç cinayetin işlendiği Ümraniye'deki ev de görüntülendi. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

İstanbul Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova (37) olduğu belirlendi. Kadının başı ve kesik bacaklarına konteynerde rastlanmazken, başka bir caddede bulunan valiz ise incelendi. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda yüzlerce güvenlik kamerası izleyen polis, Özbekistan uyruklu iki şüpheliyi Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

DELİL ARAŞTIRMASI YAPILDI

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

VALİZE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelendi.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelenmiş, İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce olaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayla ve yakalanan şahıslarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Bu kapsamda yakalanan şahıs sayısı 3'e yükseldi.

ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜP ŞİŞLİ'YE TAŞIDILAR

Öte yandan İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerin genç kadını Ümraniye'de öldürüp parçaladıkları cansız bedenini taksiyle valiz içinde 15 kilometre uzaklıktaki Şişli'ye götürdüleri ortaya çıktı.

CİNAYET İŞLENEN EV İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki eve gelerek inceleme yaptı. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

"BİR HAFTA ÖNCE TAŞINDILAR"

Öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, "2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş.

"POLİSLER GELDİĞİNDE CİNAYET İŞLENDİĞİNİ ANLADIK"

Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi. Toşbatov'un oğlu ise, "Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay" diye konuştu.



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    neden idam gelmiyor acilen idam gelmeli aksi taktirde kimse sandığa gitmez 15 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ülke yol geç hanı bunlar nasıl bu kadar rahat ülkemize girip çıkıyorlar. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
