Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00'de uygulanmaya başlandı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Bu kentlerde alışveriş merkezleri, market, berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. Lokanta, restoran gibi yiyecek tüketiminin yoğun olduğu alanlar da sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı.

Konya

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Mesaj Caddesi ve Kule civarında hayat adeta durdu.

Şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler Caddesi gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu. Saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesi esnaf, iş yerlerini kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri açık olan lokantalara ve pastanelere sadece paket servisi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmelerini sağlıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Anıtpark, Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu gibi en işlek cadde ve sokaklarda saat 20.00'den sonra araç yoğunluğu azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Afyonkarahisar'ın çevre illerle bağlantı yollarında uygulama noktaları kurdu.

Uygulama noktalarında durdurulan bazı sürücülerinin diyalogları ise gülümseten anlara sahne oldu. Bir araç sürücüsü, eşinin hamile olduğunu ve aşerdiği için başka bir mahalleye kırmızı erik almaya gittiğini söyledi. İlk duyduğunda şaşıran polis memuru da sürücünün, kırmızı eriği alıp hemen evine gitmesini istedi.

Bazı sürücüler işten çıkıp eve gittiklerini, bazıları da nöbetçi eczaneye gittiklerini ifade etti.