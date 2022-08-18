Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

18.08.2022 22:18
Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle Üsküp Kalesi'nin önünde 250 çocuk için sünnet töreni tertip edildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şaban Fethi Yıldız, Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi'nin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına katılımcıları selamladı.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak size kapımız ve gönlümüz her zaman açık" diyen Yıldız, gerek bölgede yaptıkları kültürel faaliyetler gerekse de restorasyon çalışmalarıyla bir tarihe tanıklık etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sünnet merasimine destek veren herkese teşekkür eden Yıldız, "Biz sizlerin yanındayız. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Şehapi, Bursa Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ederek, ülkenin farklı şehirlerinden 250 çocuğu bu yıl sünnet ettiklerini kaydetti.

Şehabi, "Elbette ki çocuklara yapılan bu faaliyetin sosyal boyutu büyüktür. Ancak giydikleri bu kıyafetler geleneklerimizi, buradaki örf adetlerimizi, düğün şenliklerimizi canlandırmakta önemli bir katkı sunmaktadırlar." dedi.

Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi de bu etkinlikte bulunmaktan ve buna destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gelecekte de destek vermeye devam edeceklerini aktaran Nevzadi, "Bursa şehriyle yıllardır iş birliği içerisindeyiz. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Bu etkinlik gerek insani gerekse de dini, kültürel, sosyal ve aynı zamanda sağlık yönünden çok boyutlu bir etkinliktir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten ise sünnetin önemine değindiği konuşmasının ardından çocukların sünnet duasını yaptı.

Ülkede bir festivale katılmak üzere Üsküp'te bulunan Fatih Erkoç Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu da tören kapsamında sahne aldı.

Tören kapsamında ilahi okundu, folklor grupları da halk oyunları gösterisi sundu.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Makedonya, Bursa, Üsküp, Güncel, Son Dakika

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