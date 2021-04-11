Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

11.04.2021 00:07

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı. Rapora göre; hava sıcaklıkları Perşembe gününe kadar mevsim normalleri altında olacak. Yeni haftada İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini gösterecek. Çarşamba ve Perşembe günü, Türkiye'nin batısı sağanak yağmura teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre; ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. İç Anadolu Bölgesi'nde Pazartesi gününe kadar kar yağışı sürecek. Perşembe gününe kadar Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur olacak.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Pazar günü yurt genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak. Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

PAZARTESİ GÜNÜ DE İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Pazartesi de soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Erzurum, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur etkili olacak. Kütahya, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. İzmir'de güneşli bir hava etkili olacak.

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

SALI GÜNÜ TÜRKİYE'NİN BATISI PARÇALI BULUTLU

Salı günü de genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas'ta ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK

Salı günü etkili olan güneşli hava çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

SAĞANAK YAĞIŞ PERŞEMBE DE ETKİLİ OLACAK

Sağanak yağış perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

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Son Dakika Güncel Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor - Son Dakika


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