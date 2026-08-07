Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor - Son Dakika
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Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, pazar günü aralarında İstanbul'un da bulunduğu çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yayımlanan hava tahmin haritasına göre pazar günü yağışlı havanın etki alanını genişletmesi bekleniyor. İstanbul dahil 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM TARİH VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, hafta boyunca pazar günü görülecek kısa süreli ve yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmediği duyuruldu.

AKOM'dan yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, yerel yağmur geçişleriyle birlikte metrekareye 2-5 kg arası yağış düşebileceği öngörülüyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor

Rüzgarın poyrazdan aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) eseceği belirtilen açıklamada, kuzeyli yönlerden gelecek nispeten serin havanın sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı, ancak hava sıcaklıklarının yine de 30-33 derece aralığında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

SAĞANAK GEÇİŞLERİ ETKİLİ OLACAK

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Hafta başında ise İstanbul’un doğu kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışlı havanın özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattı ile iç kesimlerde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt) ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı) gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor

GÜNEYDOĞU İÇİN "TOZ TAŞINIMI" UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini bildirerek, görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul’un batı ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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Son Dakika Hava Durumu Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor - Son Dakika

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