Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: "(Transdinyester'deki saldırılar) Farklı güçler arasındaki gerginlik" - Son Dakika
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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: "(Transdinyester'deki saldırılar) Farklı güçler arasındaki gerginlik"

26.04.2022 17:31
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: "(Transdinyester'deki saldırılar) Farklı güçler arasındaki gerginlik"

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Transdinyester'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşananları ihtiyatla takip ediyoruz ve analizimiz, farklı güçler arasında gerginlikler olduğunu gösteriyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Transdinyester'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşananları ihtiyatla takip ediyoruz ve analizimiz, farklı güçler arasında gerginlikler olduğunu gösteriyor. Moldova'yı, barışı tehlikeye atabilecek eylemlere dahil etmeye yönelik tüm kışkırtmaları kınıyoruz." dedi.

Sandu, Moldova Güvenlik Konseyi ile ülke sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de gerçekleşen saldırılara ilişkin yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede haftalardır sahte bomba ihbarları yapıldığına ve ardından dün patlamaların yaşandığına işaret eden Sandu, "Yaşananları ihtiyatla takip ediyoruz ve analizimiz, farklı güçler arasında gerginlikler olduğunu gösteriyor. Bu eylemler ülkede barış için tehlike oluşturmaktadır. Transdinyester'deki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesinde ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandu, yaşananların Transdinyester'i hassas bir noktaya konumlandırdığını ve Moldova için de tehlikeler yarattığını belirterek, "Moldova'yı, barışı tehlikeye atabilecek eylemlere dahil etmeye yönelik tüm kışkırtmaları kınıyoruz." diye konuştu.

Moldova'da yollarda ve kamu binalarında güvenlik seviyesini artıracaklarını vurgulayan Sandu, saldırıların Moldova'nın kontrolü altında olan bir bölgede gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

Transdinyester'de bir günde üç saldırı yapıldı

Bugün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester'deki Mayak yerleşim biriminde Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmıştı.

Yerel basın, bölgede ayrıca bir uçak pistine de saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Dün akşam da Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: '(Transdinyester'deki saldırılar) Farklı güçler arasındaki gerginlik' - Son Dakika


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