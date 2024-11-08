Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılacak

Hukuk

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasına ikinci günde devam edilecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 13 saat süren duruşmada, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları tamamlanırken, davada müşteki olan baba Arif Güran ifade vermişti.

Tanıkların dinleneceği duruşma nedeniyle Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 tutuklu, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden zırhlı araçlar eşliğinde adliyeye getirildi. Duruşmanın saat 09.00'da başlaması bekleniyor.

DÜN NE OLMUŞTU?

BABA GÜRAN AĞLADI

Duruşmaya müşteki olarak katılan baba Arif Güran'ın mahkeme salonunda ağladığı belirtildi. Bu dosyada müşteki olan Güran, diğer dosyada delilleri karartmak ve suçluyu kayırmak suçundan sanık olarak yer alıyor.

NEVZAT BAHTİYAR: BASKI ALTINDA DEĞİLİM

Hakimin "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" diyerek söz verdiği Nevzat Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" karşılığını verdi. Hakim Bahtiyar'ın ifadesini okurken Arif Güran'ın ağlama sesi duruşmayı böldü, hakim durup Güran'a baktıktan sonra soru sormaya devam etti:

Hakim: Baskı altında mısın?

Nevzat Bahtiyar: Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi.

"SALİM BANA 'YÜKSEL İLE İLİŞKİYE GİRERKEN NARİN BİZİ GÖRDÜ' DEDİ"

Sözlerine devam eden Bahtiyar, "Amca Salim Güran bana 'Yüksel ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi." ifadesinde bulundu. Sonrasında hakim aradaki çelişkiyi sordu:

Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum; 15.08 sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.

Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

ARİF GÜRAN FENALAŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın ilişki itirafı sonrası baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, Güran'ın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Baba Güran "Ne istediniz?" diyerek gözyaşlarıyla salondan ayrıldı.

"ORAYA ÇUVALI TAŞIDIĞIMI SADECE SALİM VE YÜKSEL BİLİYORDU"

Nevzat Bahtiyar, hakimin "Neden daha önce konuşmadın?" sorusuna, "Salim'den korktum" yanıtını verdi. Sonrasında hakim tekrar Yüksel Güran'ı sordu ve diyalog şöyle devam etti:

Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana 'At' dedi, çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

"NARİN'İ BATTANİYEYE BEN SARDIM"

Diyarbakır Barosu avukatları, Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürüp bıraktığıyla ilgili Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:

Avukat: Sen 15.26'da evin içindesin 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye, terlik ve arabaya Narin'i koyman?

Nevzat Bahtiyar: Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.

Avukat: Narin'in çantası neredeydi?

Nevzat Bahtiyar: Boynundaydı.

Avukat: Battaniye kim sardı?

Nevzat Bahtiyar: Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum, bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin'in terliklerini de al" dedi.

Avukat: Battaniye nasıldı, ne renkti?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

Avukat: Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?

Nevzat Bahtiyar: Orada su vardı. 40 veya 50 cm kadar su vardı.

Avukat: 38 dakika orada kalmışsın. Gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?

Nevzat Bahtiyar: Ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum. Çıktım baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim.

Avukat: Sen suya girmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

ARİF GÜRAN BAĞIRDI: SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Baş şüpheli Bahtiyar'ın Narin'i suya nasıl bıraktığını anlattığı sırada baba Arif Güran "Seni Allah'a havale ediyorum" diyerek bağırdı.

"ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ DAHA ÖNCE BİLİYOR MUYDUN?"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:

Avukat: Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?

Nevzat Bahtiyar: Hayır, bilmiyordum.

Avukat: Narin bu olayı nasıl görmüş?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

Avukat: Ama ilişki sırasında gördüğünü mü söyledi size?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

"AMCAN SALİM'İN KIZLARIYLA İLİŞKİYE GİRDİN Mİ?"

Nevzat Güran'ın ardından ağabey Enes Güran'ın savunmasına geçildi. Mahkeme Başkanı şu soruları yöneltti:

Mahkeme Başkanı: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

Mahkeme Başkanı: Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Onlarla bir ilişkiye girdin mi?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

Anne Yüksel Güran, Narin'in aranma sürecinde "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler soruşturmanın seyrini değiştirmişti.

İLİŞKİ SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Enes Güran, amcasıyla annesi arasında bir ilişki olduğuna dair soruya ise tepki gösterdi:

Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?

Enes Güran: Sayın hakim o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.

Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ

Kolundaki diş izleri günlerce konuşulan Enes Güran, bu konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Avukat: Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?

Enes Güran: (Kolunu açıp nasıl ısırdığını göstererek) Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım.

"AMCAMDAN ŞÜPHELENDİM"

Enes Güran "Kimden, neden şüphelendin" sorusuna da, "Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. 'Aracında kan var' dendi, şüphelendim. Salim Güran'ın öldürülüp öldürülmeyeceğini bilmiyorum" yanıtını verdi.

Hakim: Salim 'Al bu cesedi götür' dese Nevzat yapar mı?

Enes Güran: Yapmaz.

İŞKENCE İDDİASI

Enes Güran, "Açık konuşayım, bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru, köyün en pis insanıdır, kekemedir" ifadelerini kullandı. Annesi Yüksel Güran'a işkence edildiğini ve bu görüntülerin jandarma tarafından kendisine izletildiğini hakime iletti. Ayrıca şu an hücrede kaldığını ve ailesinin bunu bilmediğini öne sürdü.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN İLK SÖZLER

1 saatlik aranın ardından duruşma yeniden başladı. Anne Yüksel Güran'ın ilk sözleri şunlar oldu:

Yüksel Güran: Türkçem çok iyi değil, Kürtçe biliyorum.

Hakim: Önemli değil, Türkçe Kürtçe anlaşırız.

Yüksel Güran: İki oğlum gurbetten gelmişti, çok mutluydum. Kahvaltıyı hazırlayana kadar, aşağıda Arif Muzaffer ile telefonda konuşuyordu. Muzaffer de kahvaltıya geldi. Son soframız güzel oldu.

Hakim: Niye 'Son sofra' diyorsun?

Yüksel Güran: Çünkü bize zehir ettiler.

Hakim'in "TV'ye verdiğiniz röportajda 'Kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun' demiştiniz" sözlerine itiraz eden anne, "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor" dedi.

"NARİN BİR BAŞKAYDI, HEPİMİZ ONA ÖLÜYORDUK"

Hakim: Narin'i sen öldürmedin mi?

Yüksel Güran: Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim?

Hakim: Salim öldürmüş olabilir mi?

Yüksel Güran: Hiç aklıma gelmedi.

Hakim: Nevzat mı öldürdü?

Yüksel Güran: Belli olmuyor mu?

Hakim: Narin'i Enes öldürse, Enes'i teslim eder misin?

Yüksel Güran: Yemin ederim, teslim ederim. Engelli kızım bana bir gün 'Anne' diyemedi. 5 oğlum 1 kızım vardı, Narin başkaydı, hepimiz ona ölüyorduk.

Hakim: Adını o yüzden mi Narin koydunuz?

Yüksel Güran: Evet, hepimiz Narin için ölüyorduk.

"NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER"

Yüksel Güran, hakimin "Salim ile ilişkin var mı?" sorusuna "Kesinlikle yeminle yoktur. Nevzat iftira atıyor, Allah'tan korkmuyor. Namusuna leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin" diyerek karşılık verdi. Ardından Nevzat Bahtiyar'a doğru dön Güran, kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi. Yüksel Güran sözlerini sürdürürken, baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

"NEVZAT NARİN'E PARA VERMİŞ"

Aile Bakanlığı avukatı da Yüksel Güran'a sorular yöneltti:

Avukat: Nevzat, Narin'i neden öldürsün?

Yüksel Güran: Bir ara Narin geldi elinde 20 lira vardı. Ben "Kim verdi" dedim. "Nevzat abi verdi" dedi. Sonra aklıma geldi; bu adam delirmiş kızımı öldürmüş. Bu şerefsiz evimize gelmedi.

"NARİN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜŞ OLABİLİR Mİ?"

Son sözlerinin söyleyen Yüksel Güran "Narin'in katilini istiyorum" diyerek yerine otururken hakim bir soru sormak istediğini belirtti;

Hakim: Narin başka bir şey görmüş olabilir mi? Köy küçüktür, bilirsin.

Yüksel Güran: Bilsem söylerim.

Hakim: 5 dakika içinde Narin ne görmüş olabilir Nevzat ya da Salim'den?

Yüksel Güran: Görmedim, dedikodu duymadım.

Avukat: Siz mesajları sildiniz mi?

Yüksel Güran: Kesinlikle hayır.

AMCA SALİM GÜRAN'IN SAVUNMASI

Annenin ardından soruşturma sırası amca Salim Güran'a geldi. Amca, aylık kazancının ortalama 50 bin lira olduğunu belirtti.

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12.00'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

"BEN KARDEŞİME NASIL YAPARIM BUNU?"

Nevzat Bahtiyar'ın "İlişki yaşıyorlar" iddiasını yalanlayan Salim Güran şunları söyledi:

Hakim: Sizin Yüksel Güran ile ilişkiniz var mı?

Salim Güran: Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar artık anlat.

Hakim: Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi?

Salim Güran: Değil ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı.

Hakim: Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?

Salim Güran: Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği nasıl öldürürüm?

BABA ARİF GÜRAN: KAMERA KAYITLARINA BAKSINLAR, BELKİ NEVZAT SUÇSUZDUR

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada baba Arif Güran tanık sıfatıyla ifade verdi. Narin'in en son 18.30 sıralarında görüldüğünü söyleyen Arif Güran, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir." dedi. Mahkeme başkanı da söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracaklarını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

4 SANIK CİNAYET SAATİ AYNI EVDE

Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."