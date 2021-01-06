Osmaniye'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Osmaniye sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Toprakkale- Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içindeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.