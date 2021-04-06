Ramazan ayında 365 gramlık pide halk ekmekte 1,5 TL'den satılacak - Son Dakika

Ramazan ayında 365 gramlık pide halk ekmekte 1,5 TL'den satılacak

Uğur ŞAHİN/İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBİB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan ayında 365 gramlık pidenin İstanbul Halk Ekmek(İHE) büfelerinde 1,5 TL'den satılacağını duyurdu.

Uğur ŞAHİN/İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye(İBİB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan ayında 365 gramlık pidenin İstanbul Halk Ekmek(İHE) büfelerinde 1,5 TL'den satılacağını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



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