Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin 9 bin 271 metre ile en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı, 'Hatay Reyhanlı Barajı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı', 'Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi' ve 'Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi' projelerinin de açılışının yapılacağı törene telekonferansla katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahadan katıldığı törende, 10 Ocak'tan bu yana su tutmaya başlayan, tüm ünitelerinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 450 milyon lira katkı sağlaması beklenen Reyhanlı Barajı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası 'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, toprakların bereketini artıracak önemli bir yatırım olduğunu belirtirken, "Baraj, 585 bin dekar arazide, çiftçilerimize 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Bu sulama alanının büyüklüğü, Hatay'daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık 4'te 1'ini ifade ediyor. Sulama projelerinin üç kısmından ikisinin ihaleleri yapıldı. Ayrıca arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergahında bulunan baraj bölgesinde ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden birisini de oluşturuyoruz. Bölgenin sık sık su baskınına uğramasına neden olan Afrin ve Karasu çaylarıyla beslenecek Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası'nda bu afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Barajımızın 480 milyon metreküpü bulan su depolama hacmi, ortalama 7 baraja denktir. Böylece geçen yıl, daha önce 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. İnşallah bu barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası, afetlerle değil bereketiyle sembolleşen bir yer haline dönüşecektir" dedi.ÜLKENİN EN UZUN REGÜLATÖRÜAfrin Çayı'nın suyunu baraja aktaracak ülkenin en uzun regülatörü ve en yüksek kapasiteli iletim hattının da bu projenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında işletmeye alınan Tahtakale Barajı'nın gövdesini 9 metre yükselterek depolama hacmini 2 katından fazla artırdık. Böylece barajın sulama alanını 109 bin dekar alandan, 344 bin dekar ilaveyle 453 bin dekara çıkartmış olduk. Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira. Enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Ayrıca bu kapasite artışı sayesinde bölgede 31 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Taşkınların önüne geçilmesinde bu kapasite artışı fayda sağlayacaktır. Reyhanlı ve Tahtakale Barajları'nın toplam sulama büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı yani Hatay'daki tarım alanlarının yarısını buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık. İnşallah en kısa sürede inşasına başlayacağız. Ayrıca Büyük Karaçay Barajı'ndan sağlanan suları arıtma tesislerinden geçirerek Hataylıların hizmetine sunuyoruz. Hizmete açacağımız arıtma tesisiyle şehir merkezimize ve 15 yerleşim yerine günlük 123 bin metreküplük içme suyu sağlanıyor. Görüldüğü gibi sulamasıyla taşkın korumasıyla içme suyu arıtmasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketine kavuşturuyoruz" diye konuştu.'CUMHURİYET TARİHİNİN TAMAMINDA YAPILANLARI 5'E 10'A KATLAYAN YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİK'

Hatay'a yapılan yatırımın baraj, sulama ve içme suyu yatırımlarından ibaret olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet, 13 sulama tesisi, 81 dere islahı, 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Ayrıca halen iki barajın, iki göletin, 15 sulama tesisi, 5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisinin inşası sürüyor. İnşallah şehrimize yapacağımız daha çok altyapı yatırımları var. Halkımızla el ele gönül gönle vererek, ülkemizin diğer 80 vilayetiyle hep birlikte Hatay'ı da geliştirme, kalkındırmaya büyütmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam alt yapısına borçludur. Dün Konya'da şehir hastanesinden lojistik merkezine ve çevre yoluna kadar pek çok eserin açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce Gaziantep'te 300 tesisi birden hizmete açtık. Daha evvelki haftalarda Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kesimini, pek çok hastaneyi, Ankara- Niğde Otoyolu'nu, Roketsan Fabrikası'nı, teknoloji merkezlerini, güneş enerjisi fabrikasını ve sayısız eseri milletimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz 18 yılın her günü, ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları, 5'e 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdik. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe, uluslararası alanda da gerektiğinde en zorlu mücadelelere girerek, haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldi. Koronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar, her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin, mazlumların yanında yer alırken, aynı zamanda kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz."