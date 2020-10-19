Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik - Son Dakika

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

19.10.2020 00:58
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik, System.String[]

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı         
22:01
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı         
18:09
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 02:33:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei