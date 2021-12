Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'teki konuşmasında, Meclis'in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrasında gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan, dış politikadan iç politikaya ve ekonomiye kadar önemli açıklamalarda bulundu.

"YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALARLA BİRLİKTE TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA FARKLI BİR ZEMİNE KAVUŞMUŞ OLDU"

Konuşmasının başında ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'ya rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duralı hacının oğlu Deniz ile görüşerek başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti. Teoman Hoca'nın felsefe alanında Türkiye'nin müstesna isimlerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne de layık görüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Çok dinç bir dimağa sahipti. Teoman Duralı Hoca'mızı ilmiyle, birikimiyle, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemizin kültür hazinesine yaptığı eşsiz katkılarla daima hayırla yad edeceğiz. Milletimize, talebelerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim makamını ali, mekanını cennet eylesin diyorum. Rabbim inşallah cennetinde bizleri haşr-u cem eyler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşim" dediği Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitesi 7. Toplantısını Doha'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şeyh Temim'le ikili ve heyetler arası olmak üzere son derece verimli görüşmeler yaptık. Katar'la iş birliğimizin derinleştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi hususunda karşılıklı siyasi irademizi teyit ettik. Yaptığımız anlaşmalarla birlikte Türkiye-Katar ilişkileri çok daha farklı bir zemine kavuşmuş oldu. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak dile getirdik. Bölgesel ve küresel meselelere yönelik tutumlarımızın örtüştüğünü bir kez daha müşahede ettik" şeklinde konuştu.

"Farklı alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecek 15 anlaşmanın imza törenini yaptık" açıklamasında bulunan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı Ortak Bildirisini imzaladıklarını kaydetti. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği, KOSGEB ile Katar Kalkınma Bankası, AFAD ile Katar Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı. Sağlık ve tıp bilimleri, kültür, gençlik ve spor ile standardizasyon alanlarındaki iş birliklerimizin uygulama programlarını imza altına aldık. Büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesine ve Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum arasında kurumsal iş birliği tesis edilmesine yönelik anlaşmaların yanı sıra protokol alanında iş birliği mutabakat zaptını da imzaladık. Ayrıca Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi de iş birliği anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.

Doha'da konuşlu Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmetçiklerimize hitap etme fırsatını bulduk. Ülkemizi ve milletimizi fedakarca temsil eden Mehmetçiğimizle bir araya gelerek hasret gidermiş olduk. Katar'la karşılıklı temas ve istişareler neticesinde ikili ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri bölgenin güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlıyor. Türkiye ve Katar zor dönemlerde dayanışma içinde hareket ederek, gerçek birer dost olduklarını göstermişlerdir. Bilhassa 15 Temmuz ihaneti sonrasında Katar'ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü adımı attık. İnşallah bundan sonra da Katar'ın ve Katarlı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak Körfez bölgesinin istikrarını, güvenliğini ve refahını kendimizden ayrı tutmuyoruz. Katar ile diğer bazı bölge ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın çözüme kavuşturulmasından da büyük bir memnuniyet duydum. Temennimiz önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye ulaşmasıdır" açıklamasında bulundu.

Katar'da, baba Emir Şeyh Halife bin Hamed El Sani ve Şeyha Moza ile de ailece bir yemek yediklerini ve geçmişten bugüne süreci değerlendirme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, Türkiye'nin bölgede yaşanan gerginliklerin aşılmasına katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum."

"KABİL'DEKİ BU HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ SÜRECİNİ ELE ALACAKLAR"

"Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yapılacağı söylenmişti. Bu konuda bir görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Gerçekleşti. Bu konuyla ilgili olarak şu anda Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşmek suretiyle, aynı zamanda Taliban'la da görüşmeleri yaparak, ilgili arkadaşlarımızla bu işe müzaheret edecekler. Başta güvenlik hususu olmak üzere uygun şartlar sağlanırsa Kabil'deki bu havalimanının işletilmesi sürecini ele alacaklar" dedi.

"BU KONUYLA İLGİLİ TABİ HATIRLATMA YAPTIK. ÜZÜNTÜMÜZÜ DE BELİRTTİK"

Bir gazetecinin "Geçtiğimiz perşembe günü Rum Kesiminin Bakanlar Kurulu'nda bir karar çıkmıştı. Türkiye'nin kıta sahanlığını da kapsayacak şekilde 5. parselde Amerikan firması ile Katar Petrolleri ortaklığına verilen bir arama izni var. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda bir tepkisi olmuştu. Bu konu gündeme geldi mi bu görüşmede?" şeklindeki sorusuna Erdoğan şu ifadelerle cevap verdi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu tek taraflı adımının ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geldiğini belirttik. Çünkü söz konusu ruhsat sahasının bir kısmı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ediyor ve Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayıyor. Bu konuyla ilgili tabi hatırlatma yaptık. Üzüntümüzü de belirttik. Temenni ederim ki bunu aşarlar. Tabi Dışişleri Bakanlığımız da bunun takipçisi olacaktır."

"DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASIYLA KURU DA ENFLASYONU DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Yeni ekonomi politikaları ve enflasyonda yaşanan yükselişin sorulması üzerine Erdoğan, "Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak. Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek. Kaldı ki bu zaten OECD içinde de görülüyor. OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerini yüzde 10 olarak ifade eden uluslararası kurumlar var. Biz de zaten şu anda o oranı yakalayacağımızı ifade ediyoruz. Şu anda üçüncü çeyrekte malum yüzde 7,4'ü hamdolsun yakaladık. Yılsonunda da inşallah bunun fazlası olacak, azı olmayacak. Bu konuda da kendimizden eminiz" dedi.

"CEZAİ MÜEYYİDELERİN ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAĞININ SİNYALİNİ ŞİMDİDEN VERİYORUM"

Stokçuların ellerindeki ürünlere el konulacağını cezai müeyyideleri yüksek tutacaklarını belirten Erdoğan, "Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz" diye konuştu.

"ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ BİR ADAMIN YAPTIĞI HAREKETLERE BAKIN"

Yatırımla, üretimle, istihdamla ve ihracatla ekonomiyi daha da güçlendireceklerini ifade eden Erdoğan, "Ama tabi bunu anlamayan bir ana muhalefet var. İşte Meclis'teki konuşmasında Meclis'in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP'ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar" açıklamasında bulundu.

"BİZ AYNI DİLLE ONA CEVAP VERMEYİZ"

Erdoğan, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette sürekli seviye ve üslup daveti yapıyorken, böyle bir hareket yapıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna da şu ifadelerle cevap verdi:

"Bir taraftan 'helalleşmek' diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclis'inde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları. Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu 'hadi yürü' demez. Ona başka türlü 'yürü' der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz."

"REZERVLERDE SON RAKAM 124 MİLYAR DOLAR"

"Piyasada sığ bir hareket var ama bunun kurları bilinçli, sistematik olarak hemen hemen her hafta, her gün yukarı doğru çektiği, dolayısıyla ekonomiyle ilgili bir belirsizlik yaratmaya çalıştığı izlenimi var. Bu sığ piyasa operasyonlarını kimler çekiyor? Devlet Denetleme Kurulu bu konuda çalışmaya başladığı bilgileri vardı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna cevap veren Erdoğan, bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdiğini belirtti. Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırmalarını yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak. Ayrıca tabi şunu yine çok açık, net söyleyeyim; bizim rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimiz inşallah daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir. Bu rezerv, bundan sonraki süreçte daha da artacak inşallah. Dolayısıyla bir rezerv sıkıntımız söz konusu değil. Yeter ki yatırımcı bulalım. Yeter ki bu konuda yatırımcılarla beraber geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyelim. Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

"KISKANMA, ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

Bir gazetecinin, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı "Muhalefet birleşip bir miting yapmalı" çağrısı üzerine CHP ve İYİ Parti'nin miting yapma kararı verdiklerini söylemesi üzerine Erdoğan, "Meydanların dili bana 'AK iktidar, ak günlere yürüyüşünü aynen devam ettirsin' diyor. Geçen gün çok rahatsız olmuş Bay Kemal. Biz Siirt'te köprü, baraj, fabrika ve diğer projelerin toplu açılış törenini yaptık. Siirt'teki o meydan yıllar önce bana cezaevi yolunu göstermişti. Biz oradan cezaevine yürümüştük. Fakat o gün baktım ki Siirt'te o meydan neredeyse iki katı dolu. Aynı anda bu beyefendi de Mersin'deydi. Ama tabi Siirt, Mersin'den daha kalabalıktı. Oradan bize bir laf attı; 'Herhalde bu rakamı TÜİK'ten aldı' dedi. Çok zavallı bu adam. TÜİK neyle uğraşır, Emniyet neyle uğraşır, bundan da haberi yok. Emniyet'ten aldığımız rakamlarla Siirt'teki katılımın Mersin'e göre daha yüksek olduğunu öğrenmiş olduk. Kıskanma, çalış senin de olur. Biz çalışıyoruz, bunun neticesinde de Siirt'te elhamdülillah meydanlar tıklım tıklım doluyor. Halbuki ondan öncekileri de takip etmiş olsa; Mersin'e biz de gittik, Mersin'de nasıl bir katılım olduğunu öğrenirdi. Ama tabi takip edemiyor zavallı. Aynı şekilde Adana'yı bir takip et bakalım, neredeydik, nasıl oldu. Bundan sonraki süreçte de bunlar aynı şekilde evelallah devam ediyor, devam edecek. Hiç endişemiz yok. Meydanların dili şu anda çok çok olumlu bir şekilde gelişiyor. Bundan sonraki süreçte de böyle gelişecek. Yağmur, çamur demeden eyvallah meydanlar bizimle hemhal oluyor, bizimle bütünleşiyor" diye konuştu.

"AMERİKA BÖLGEDE YANLIŞ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYOR"

"Gerek MİT'in gerek TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlar gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca farklılık da gösteriyor. Sözde elebaşları canlı olarak ele geçirilip ülkeye getiriliyor. Operasyonlar ne aşamada? Türkiye tarihinde özellikle PKK ile mücadelede en iyi noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir de siz geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştınız, bu da sınır ötesi bir operasyon sinyali olarak okunmuştu. Gündemde var mı böyle bir şey? ABD, Suriye sınırında, Haseke'de YPG/PKK'lı teröristlere yeni silahlı eğitim veriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Biz Amerika'ya şunu söylüyoruz; 'Siz teröre karşı birleşelim derken, öbür taraftan teröristlere silah, mühimmat, her türlü yardımı veriyorsunuz. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl NATO'da beraberliktir? Bize, bunun cevabını verin?' Tabi bize bunun cevabını veremiyorlar. Daha yeni görüştük Biden'la. Dışişleri Bakanım muhatabıyla bunları konuşuyor. Onlara da bunlar söyleniyor. Ama bütün bunlara rağmen maalesef Amerika bölgede yanlış bir politika yürütüyor. Biz bunu kendilerine söylemeye yine devam edeceğiz. Çünkü ne Cudi'de ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Bestler-Dereler'de, aklınıza neresi gelirse, bütün buralarda biz terörle mücadeleye asla ara vermeyiz.

Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.' Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabi bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir.

Teröristlerle mücadelede şu anda güvenlik güçlerimiz her türlü tedbirini almış vaziyette. Bunlara her türlü darbeyi vuruyor, operasyonu yapıyor ve buna devam edecek. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Terörizm ve terörist Bu iki kavramı unutmayalım. Terörizme karşı bir mücadelemiz var, bir de teröristlere karşı mücadelemiz var. Bu mücadelelerde şehitler de veriyoruz ama ciddi manada da bunlardan binlerce teröristi gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Buradan geri dönüş olamaz. Elhamdülillah bunu gittiğimiz güneydoğu illerinde, doğu illerinde çok açık, net görüyoruz. Bakıyoruz ki artık sokaklara, caddelere huzur gelmiş. Bu huzurdan geri gidilmesine ve tekrar o terör dönemlerine dönülmesine asla fırsat veremeyiz. Bu kararlılığımızı böylece devam ettireceğiz ki Türkiye'nin huzur ülkesi olma konumunu daha da pekiştirelim" ifadeleriyle cevap verdi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAVALA'YLA, DEMİRTAŞ'LA, ŞUNUNLA, BUNUNLA İLGİLİ ALDIĞI KARARLARI TANIMIYORUZ"

Bir gazetecinin, "O cezaevinden talimat verene de destek veren bir Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin icra komitesi olarak adlandırılan Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ile ilgili olarak Türkiye'ye ihlal cezası verdiğini ifade etti. Selahattin Demirtaş ile ilgili de benzer karar alabileceğini söyledi. Yorumunuz, değerlendirmeniz ne olur?" şeklindeki sorusuna Erdoğan şöyle cevap verdi:

"Buna yorum yapmaya gerek yok ki. Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar."

"ELBETTE BÖLGENİN BARIŞI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ ÇEKİNMEDEN YAPARIZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin bölgesel ve küresel dengeleri nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Erdoğan, "Ukrayna ve yakın çevresindeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Temennimiz, gerilimin daha fazla artmaması ve bölgede istikrarın korunmasıdır. Rusya ile Ukrayna arasında son haftalarda yükselen gerilimi düşürmek ve bir diyalog kanalı tesis etmek amacıyla elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz. Elbette bölgenin barışı için üzerimize düşeni çekinmeden yaparız" dedi.

"BÖYLE BİR SÜREÇ İSRAİL'LE İLGİLİ DE NİYE OLMASIN?"

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlayan yeni döneme benzer sürecin İsrail ve Mısır'la da başlatılıp başlatılmayacağı konusuna ilişkin Erdoğan, "Abu Dabi yönetimiyle, böyle bir talep, teklif geldiği için tabi ki biz de bu işi memnuniyetle kabullendik ve görüşmeleri istihbaratımızı, Dışişleri Bakanımızı göndermek suretiyle kademe kademe yürüttük. Burada şimdi de yine Dışişleri Bakanımız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail'le ilgili de niye olmasın? Çünkü biz bir barış dünyası içerisinde, barışın egemenliği için çalışıyoruz ve bölge barışı için de bunu isabetli buluruz, hayırlı buluruz. Geçmişte benim İsrail ile görüşmelerim oldu. Fakat İsrail'in bu noktada, bölgede Filistin politikası üzerinde daha hassas davranması gerekir. Kudüs üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde hassas davranması gerekir. Buradaki hassasiyetleri gördüğümüz anda biz de elimizden geleni yaparız, adımlarımızı da atarız" diye konuştu.

Erdoğan, "Karşılıklı büyükelçilerin tekrar görevlendirilmesi de söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, "Bunların hepsi olur. Bizim hassas olduklarımız nelerdir, bunu zaten İsrail tarafı biliyor. Biz de İsrail'in hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerden hareketle işi çözeriz" şeklinde konuştu.

"KIYILARIMIZDA KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYİZ"

Erdoğan, sahillerdeki kaçak yapılaşmaya ilişkin sorulan son soruya da şu ifadelerle cevap verdi:

"Kıyılarımızda kaçak yapılaşmaya izin vermeyiz. Elbette bunların da üzerine gideriz. Bu noktada belediye başkanlarının da müsamahasız şekilde bu sürece destek olması son derece önemli. Kanunun öngördüğü şartlar ne ise o çerçevede hareket edilmeye devam edilecek."

