CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Bunun Montrö ile yakından uzaktan alakası yok. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacaktır bizim ülke için? Bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçleri hepsi, bizim kudretimizde. Tabi bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşme. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."