Üye Girişi
Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi - Son Dakika

Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

25.11.2021 18:09
Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

Son dakika haberleri... Bolu'da, 5 katlı apartmanın depo kısmında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin kolları ve bacakları kesilmiş halde bulduğu şahsın, intihar girişiminde bulunduğu ve ardından apartmanı ateşe verdiği ortaya çıktı.

Bolu'da, 5 katlı apartmanın depo kısmında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin kolları ve bacakları kesilmiş halde bulduğu şahsın, intihar girişiminde bulunduğu ve ardından apartmanı ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler, apartmanın deposunda çıkan yangını kısa süreli çalışma sonunda söndürdü.

YANGINDAN DAKİKALAR SONRA DEPODA BULUNDU

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izlerinin olduğunu gören ekipler, detaylı incelemede yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı şahsın apartman sakinlerinden Erdal D. (42) olduğu belirlendi. Dumandan etkilenen ve kollarında kesikler olduğu görülen Erdal D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Erdal D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME TAMAMLANDI

Erdal D.'nin yangın çıkan depoda yarı çıplak halde kolları ve bacaklarında kesikler olduğunun belirlenmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Şahsın bir başkası tarafından zarar verildikten sonra depoya götürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsın intihar girişiminde bulunmak için önce kendine zarar verdiğini, ardından da tinerle depoyu ateşe verdiğini belirledi. Erdal D.'nin kentteki bir kamu kurumunda mühendis olarak çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

(Faruk Çidem/ İHA)

Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İtfaiye, İntihar, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 17:55 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı         
17:59
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı         
15:45
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement