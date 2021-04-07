İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile... - Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu

Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı