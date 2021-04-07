Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile... - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile...
07.04.2021 18:02
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." - ANKARA
Son Dakika Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış