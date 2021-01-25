Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

25.01.2021 17:03
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler." dedi.

Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesi alandaki vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti. Bir yıl önce Elazığ'da hüzün, dert ve gözyaşı olduğunu, binaların depremle yıkıldığını anımsatan Erdoğan, her tarafın yerle yeksan olduğunu belirtti.

Tüm bakanların gece gündüz demediğini, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasına gayret ettiklerini anlatan Erdoğan, "Sizler ağlıyordunuz, 'Acaba benin yavrum çıkacak mı?' diye bekliyordunuz. Nitekim bunlar içinde 'Acaba Cumhurbaşkanımız bugün annesini, babasını kaybetmiş bizlere de uğrar mı?' diye bekleyenler de var. Bunların çok daha iyisini yapacağız diye size söz verdik. Yıkılan bu binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize güç verdiniz." diye konuştu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, valiler ve milletvekilleri ile bu işin takibini yaptığını anımsattı. Yapılan çalışmaları gördüğünde Allah'a hamdettiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelirken balkonlarda selamlayanlara 'Kaç oda?' diye sordum, '3+1' diyorlar ve dua ediyorlar. Hamdolsun bütün mesele okullarıyla, camileriyle, oturdukları daireleriyle onlara bir mutlu imkan hazırlamak, zaten bizim görevimiz değil mi, bizim görevimiz. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler. Şimdi bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim biz sizin hizmetçiniziz. Elazığ'a şehir hastanesi de yaptık mı? Yaptık. Bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Hamdolsun bununla birlikte bütün operasyonlar, her şey seri oldu. Okullarımızla, her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra daha yapacak çok işimiz var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a bundan sonraki etabın ne zaman bitirileceğini soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanım 6 ay içinde geri kalanları bitireceğiz diyor. Böylece Gakkoşlar, 'Bizimki bitmedi' demeyecek. Hepsi bitmiş olacak. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim Rabia'mız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu yola böyle yürüyeceğiz. Ayrılık gayrılık yok. Makam, mevki için değil birbirimizi Allah için seveceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yazıkonak, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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