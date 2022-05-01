Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi - Son Dakika
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Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

01.05.2022 19:22
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

Son dakika habere göre Spor Toto 1. Lig'de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi.

Spor Toto 1. Lig'de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar polislerin müdahalesinin ardından dışarıya çıkarıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi ve ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Maçın bitiş düğüyle birlikte sevincin dozunu kaçıran bazı Ankaragücü taraftarları ise sahaya indi. Taraftarlar, polislerin müdahalesi sonrası yakalanarak oyun alanı dışına tahliye edildi.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim/İHA)

Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi - Son Dakika


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