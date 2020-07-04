Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig 'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Kitsiou'nun vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

14. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Marafona'da kurtardı.

15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Faty'nin uzaklaştırdığı topa Juanfran'ın gelişine vuruşunu kaleci Friedrich güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına gelen Orgill penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

STAT: ERYAMAN

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çiçek xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Faty xx, Lukasik xx, Pinto xx, Saba xx, Michalak xx, Dever Orgill xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Rivas, Cebrail Karayel, İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Stanojevic

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Welinton xx, N'sakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xx, Bakasetas xx, Onur Bulut xx, Cisse xx

Yedekler: Eray Birniçan, Fernandes, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Siopis, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı Kart: Welinton (Alanyaspor)

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Atilla Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Son Dakika

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