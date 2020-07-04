Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig 'in 30. haftasında MKE Ankaragücü , Aytemiz Alanyaspor 'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

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