Tarihi Çorum kalesi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Tarihi Çorum kalesi turizme kazandırılıyor

Tarihi Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Tarihi Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

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Çorum Kalesi'nin restorasyon projesi kapsamında kale içerisinde bulunan metruk binaların yıkımına başlandı.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum kalesinin sıradan bir kale olmadığını belirterek, kalenin bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.


Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kaleden Büyük Selçuklu Devleti'nin eseri olarak bahsedildiğini anlatan Başkan Aşgın, "Daha sonda 1500'lü yıllardaki bir eserde Kanuni Sultan Süleyman'dan bir eser deniyor. Kale 80 metreye 80 metre ebatında, duvarları 2.40 metre kalınlığında 7.35 metre yüksekliğinde. Kalemizin restorasyonu için 2010 yılında hayaller kurulmaya başlanmış. Bir takım çalışmalar yapılmış. 2015 yılında proje verilmiş ancak kabul edilmemiş. Bu şehir sadece maddeden değil, manadan da oluşan bir şehir. Bu şehrin manasına da hizmetkar olacağız. Tarihine de kültürüne de hizmetkar olacağız demiştik" dedi.


Kale içerisindeki 3 tescilli bina ve mescid olmak üzere diğer binaların tamamının yıkılacağını açıklayan Aşgın, "16 Temmuz da surların proje ihalesine çıkıyoruz. İçinin değerlendirilmesi de önemli. Kalemizin içerisinde sanat galerisi olacak, konservatuar olacak. Tescilli varlıklardan birisi Çorum evi olacak. Bir diğeri yöresel yemeklerin ikram edildiği bir restoran olacak. İçerisinde bir bebek kütüphanesi olsun ve daha başka sosyal donatıları olsun istiyoruz. Bu günler uzak değil, bugünlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Şehrimize, kültürümüze kültür mirasımıza hayırlı olsun" dedi.


'Çorum turizmin başkenti olacak'


AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Çorum'un turizmin başkenti olacağını söyledi.


Şehirlerin sadece beton yığınlarından ibaret olmadığının altını çizen milletvekili Kavuncu, "Alt yapı, üst yapı çalışmalarından ibaret değildir. Şehirlerinde ruhu vardır. O ruh yaşatıldığı sürece şehirler büyürler. Çorum kalesi de böyle, Burası da bölgenin yıldızı Çorum'un ruhunun attığı yerdir. Ancak bir takım bürokratik sıkıntılardan dolayı mesafe alınamadı ancak yapılan çalışmalar sonucu belli bir mesafe kat edildi" ifadelerini kullandı.


Şuanda tüm dünya gibi ülkemizde olağanüstü bir dönemden geçildiğini korona virüs salgını nedeniyle her şeyin alt üst olduğunu hatırlatan Kavuncu, "Dünya dip yaptı. Bütün yatırımlar durdu. Ancak Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Heyecanımız var. Yatırımlarımız var. Çorum'un turizmin başkenti olacak. Bu hayaller adım adım hayata geçecek. Aklınıza gelen ne geliyorsa milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımızla çalışmalara başlayacağız. Ulaştırma bakanımızı ziyaret edeceğiz önümüzdeki günlerde. Gündemimiz de hızlı tren ve havaalanı var. Devlet hastanesi ve diğer yatırımlar. Halkımızın özlemle beklediği yatırımları birlik ve beraberlik içerisinde milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız ve il başkanımızla gerçekleştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Programa AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı. - ÇORUM

Kanuni Sultan Süleyman, Milletvekili, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Çorum kalesi turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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