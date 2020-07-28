TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinleyecek - Son Dakika

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti 'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü. Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik'in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:37

Kaynak: DHA

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