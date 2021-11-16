Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - Son Dakika

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Van 'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu.

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