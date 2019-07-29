Son Dakika Haberleri: Zagreb Judo Grand Prix: Turnuvanın son gününde Gürcü judokalar zirvede yer aldı
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Zagreb Judo Grand Prix: Turnuvanın son gününde Gürcü judokalar zirvede yer aldı

6 dakika önce

Zagreb Judo Grand Prix turnuvasının son gününde Gürcistan iki altın madalya kazandı.

Zagreb Judo Grand Prix turnuvasının son gününde Gürcistan iki altın madalya kazandı.
Zagreb Judo Grand Prix: Turnuvanın son gününde Gürcü judokalar zirvede yer aldı
Gürcistan, Zagreb, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 01:03 
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