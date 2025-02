Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Asker Duası\' şiirini yanlış okuyan Özel\'e sert sözler

Politika

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi.

"85 MİLYONA REZİL RÜSVA OLDU"

Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek isterken Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan CHP lideri Özgür Özel'in görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Parti grubundaki konuşmasına o görüntülere atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Siyasette söz mühimdir. Aklına her geleni söylemek, akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantısına teşrif edenlere hoş geldiniz diyorum. İçeride ve dışarıda çok önemli temaslarımız ve ziyaretlerimiz oldu. Ülkemizde ve yurt dışında ses getiren Güneydoğu Asya seyahatine geçmeden önce birkaç hususu dile getirmek istiyoruz.

"MUHALEFETİN DÜNYADAN HABERİ YOK"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İttifak olarak aziz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin çabası altındayız. Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor.İnsanımız hizmet bekliyormuş, Türkiye'nin ihtiyacı varmış, bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Dünyadan haberleri yok. Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rakabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.

"HAFIZA ERROR VERDİ, 85 MİLYONA REZİL OLDU"

Biz 15 Temmuz'da tanklara karşı göğsümü siper ederken, bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı. Kendi halkına yabancı zihniyetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla değişime yönelik umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Sayın Özel siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Siyasette söz mühimdir. Aklına her geleni söylemek, akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Muhalefetin engellemelerine prim vermeden bu yüce çatı altında Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. Unutmayınız bize oy versin veya vermesin her bir vatandaşın emaneti bizlerin omuzlarındadır. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partili dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyoruz.

"KONGRELERİMİZİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, 12 Ekim'de başlayan belde ilçe ve il kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul İl Kongrelerimizle birlikte hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Genel Merkez Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongrelerimizde başarıyla gerçekleştirdik. İlk kongrelerimizden 29'una kadar bizzat iştirak ettim. Bizim gidemediklerimize ise bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Şunu büyük bir mutlulukla tekraren ifade etmek isterim. Kongrelerimizin tamamında coşku, birliktelik, kardeşlik ve dayanışma hat safhadaydı. Kongre salonlarında teşkilatımızda hasretle aşkla kucaklaştık. Vatandaşlarımızın sokakları ve yollara taşan teveccühüne mazhar olduk. Hanımefendilerden gençlerimize teşkilatımızın her bir neferinin bitmeyen enerjisine şahitlik ettik. Sadece atmosfer itibariyle değil beklentilerin karşılanması açısından da kongrelerimiz örnek olmuştur. İlçe başkanlıklarında yüzde 65 il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim yaşandı. Üzmeden, kırmadan dökmeden hamdolsun bu süreci suhuletle yönettik.

"HANÇER SİYASETİYLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK"

Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.

"GAZZE'DE SÜRGÜN PLANINA İZİN YOK"

Malezya'dan sonra Endonezya'da büyük bir ilgi ve sevgi söz konusuydu. Endonezya'dan sonra Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Her 3 ülkedeki görüşmelerimizde Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. Gazze'deki sürgün planına izin verilemez.

"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETMEMİZİN..."

Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca TOGG'u hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir."

TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

TÜSİAD'ın haddini aşan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilemez değildir. Yapıcı olması halinde eleştiriye açığız. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrası sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkate almıyoruz. Kraldan çok kralcı davrananların ederi onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır. Artık gerçekleri konuşmanın vakti geldi.

TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlar ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek.

"EY TÜSİAD DEPREM AFETİNDE SİZ NE YAPTINIZ?"

Çöken sistem değil devletin zayıf milletin fakir olduğu buna karşılık kendilerinni altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Çıkmışlar utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz?"