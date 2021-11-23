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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü ve PKK'lıların ülkemize iadesinde dayanışma bekliyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü ve PKK'lıların ülkemize iadesinde dayanışma bekliyoruz"

23.11.2021 11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü ve PKK'lıların ülkemize iadesinde dayanışma bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısına video mesaj gönderdi.

Mesajında terörle mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL'e müdahale eder biçimde çalışmalar yaptıklarını belirterek, INTERPOL'ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

"Terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz"

INTERPOL'ün 194 üyesi ile dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu, Türkiye'nin INTERPOL'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonuna 1930 yılında katıldığını, Teşkilatın kurucu üyeleri olan Türkiye'nin şimdiye kadar 2 defa Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdoğan, "Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'umuzda 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin farklı güvenlik riskleri ile karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize bölgemizdeki istikrarsızlıklar nedeniyle yeni tehditler eklenmiştir. Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK-PYD'den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslar'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafya da vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyor. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken, diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"2021 yılı içinde pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi"

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik. PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı bu örgütün tasallutundan kurtardık. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında etkin tedbirler aldık. Ege Denizi'nde uygulamaya koyduğumuz önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Keza göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attık. Türkiye olarak tüm bu alanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleri ile paylaşmaya önem atfediyoruz. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL, işbirliğimizi güçlendirdiğimiz kurumların başında geliyor. 90. yılı aşkın bir süredir INTERPOL'ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz. Gerek çıkarılan bülten sayısı, gerekse INTERPOL veri tabanına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke içindedir. Son dönemde kamuoyumuz tarafından takip edilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi. Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan INTERPOL Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz"

Adi suçlar konusundaki işbirliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki, cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kast eden, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin verilmemelidir. Öte yandan bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL'e müdahale eder biçimde çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOL'ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'cü ve PKK'lıların ülkemize iadesinde dayanışma bekliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü ve PKK'lıların ülkemize iadesinde dayanışma bekliyoruz" - Son Dakika
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