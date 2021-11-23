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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık

23.11.2021 22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak, öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere, ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyerek, "Bu anlamlı günün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize, şahsım, eşim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda yitirdiklerimiz başta olmak üzere darı bekaya uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi eğitim öğretim camiamızın güzide neferlerini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün, ömürlerinin baharında iken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza, Necmettin Yılmaz evladımıza ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerini hakkı ile yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, sağlıklı hayırlı mutlu ömürler temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN YAPILANLAR EMEKLERİNİN KARŞILIĞI OLAMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatta her mesleğin önemli olduğunu belirterek, "Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan, bize yol gösteren, zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle, saygıyla hatırlıyoruz. Bize şefkatle yaklaştıkları için bizi sabırla yetiştirdikleri için bize rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' buyuran bir medeniyetin mensupları olarak ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Nasıl öğretmenlik ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse, öğretmenlerimiz için yapılanlar da onların emeklerinin karşılığı olamaz" dedi.'MEVCUT ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 73'Ü BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANDI'Erdoğan, son 19 yılda eğitim öğretimin her alanında attıkları adımlarla Türkiye'yi hedeflerine yaklaştırdıklarını ve öğretmenlere minnet borcunu yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele alt yapı eksikliğini gidererek, okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamdolsun kavuşturduk. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumları ile donattık. 2002 yılından bugüne kadar 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı" ifadelerini kullandı.'DEVLER LİGİNE TAŞIMANIN ODAĞINDA EĞİTİM VAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların bir kısmının ayağına pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdiklerini söyleyerek, "Evlatlarımızı dar kalıplara mahkum eden, formatlayan jakoben eğitim modeli yerine, her bir öğrencimizin içindeki yeteneği keşfetmeyi amaçlayan bir yaklaşımı eğitim sistemimize hakim kıldık. Tüm bu gayretlerimizle ülkemizi sadece eğitim alt yapısı açısından değil müfredat ve içerik açısından da günümüzün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir çehreye kavuşturduk. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine tekabül ediyor. Böylece ülkemizi dünyanın devler ligine taşımanın odağında eğitimin bulunduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduk" dedi.'ŞARTLARI ZORLAMA PAHASINA GEREKEN HER TÜRLÜ ADIMI ATIYORUZ'Eğitimde son 19 yılda elde edilen başarılara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:  "2023'e giderken bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki teknik eğitimi özendirirken diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. İnsanı ihmal eden, insan faktörünü dikkate almayan hiçbir politika hedefine ulaşamaz. Özellikle eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı, istikbalimizi ilgilendiren bir meselede işin merkezinde insanın bulunması gayet tabiidir. Bu anlayışla öğretmenlerimizi dünyanın en iyi, en donanımlı, huzurlu eğitimcileri haline getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız. Sizlerin, çocuklarımızın eğitim öğretimi konusunda gösterdiğiniz gayreti ve yaptığınız fedakarlıkları da yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz. Şimdiye kadar ülkemizin imkanları genişledikçe, ortaya çıkan katma değerden özellikle öğretmenlerimizin de istifade etmesini sağladık. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik." 'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI'İktidara geldiklerinde öğretmenlerin aldıkları maaş ve ek ders ücretleriyle bugün aldığı maaşları karşılaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde inşallah büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi de korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu döneme ait, İstanbul İmam Hatip Lisesi 1970-1971 5-B sınıfı öğrencilerinin fotoğraflarının olduğu tabloyu ve Bakanlık tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı' kitabını hediye etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık - Son Dakika
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